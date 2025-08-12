Slušaj vest

Srbija je u Surabaji pobedila Kanadu sa 3:1, po setovima, 25:22, 25:22, 19:25, 25:17, u utakmici poslednjeg, petog kola Grupe A.

Srbiju je do pobede vodila Bojana Ristanović sa 21 poenom, Katarina Gagić je upisala 16 poena, dok je Teodora Skočajić zabeležila 12 poena.

Mlade odbojkašice Srbije Foto: OSSRB

U selekciji Kanade bolja od ostalih je bila Sofija Hansen sa 20 poena.

Srbija je grupnu fazu na Svetskom prvenstvu u Indoneziji završila na trećem mestu sa tri pobede i dva poraza (osam bodova), a u osmini finala čeka drugoplasiranu selekciju iz Grupe C (Italija, Poljska ili Češka).

