SRBIJU POBEDILE TRANSRODNE ODBOJKAŠICE: Vijetnam surovo kažnjen zbog toga! Veliki skandal na Svetskom prvenstvu
Svetska odbojkaška federacija (FIVB) izbacila je reprezentaciju Vijetnama sa Svetskog prvenstva za igračice do 21 godine.
Vijetnam je prethodno savladao Srbiju, što je delovalo prilično šokantno, i koštalo je naš tim bolje pozicije u grupi.
Međutim, ispostavilo se da su za reprezentaciju Vijetnama igrale igračice koje nisu imale pravo nastupa.
FIVB u saopštenju nije navela da se radi o transrodnim odbojkašicama, ali su na to sugerisale sve ostale selekcije prethodnih dana.
Između redova, to je poručila i selektorka Srbije Marijana Boričić rekavši da joj je "žao što se njena selekcija nije spremala protiv kadeta ili omladinaca".
„Nakon što su se pojavile sumnje da je Odbojkaški savez Vijetnama u svom timu za Svetsko prvenstvo za žene do 21 godine 2025. u Indoneziji koristio nedozvoljenog igrača, FIVB je sproveo istragu u skladu sa svojim pravilnicima.
Istragom je utvrđeno da igrač nije ispunjavao uslove za nastup, u skladu sa članom 12.2 Disciplinskog pravilnika FIVB iz 2023. godine.
Kao rezultat toga, i u skladu sa članovima 13.5.2 Pravilnika o takmičenju i 14.4 Disciplinskog pravilnika, Potkomitet Disciplinske komisije FIVB doneo je odluku da se sve utakmice reprezentacije Vijetnama na kojima je igrač nastupao registruju službenim rezultatom u korist protivnika, a igrač je diskvalifikovan sa takmičenja sa trenutnim dejstvom.
Na osnovu člana 14.4 Disciplinskog pravilnika, i uzimajući u obzir okolnosti slučaja, Potkomitet Disciplinske komisije FIVB-a uputiće predmet Disciplinskoj komisiji FIVB-a na dalju procenu mogućih sankcija koje bi važile i nakon ovog takmičenja. U toj fazi, Odbojkaški savez Vijetnama i igrač biće pozvani da dostave svoje pisane stavove.
FIVB neće davati dodatne komentare o ovom slučaju dok je postupak u toku", stoji u saopštenju FIVB.
Posle ove odluke, Srbija je pomerena na drugo mesto u grupi, pa će u osmini finala igrati protiv Turske. Taj meč je na programu u sredu od 11 časova po srpskom vremenu.