Svetska odbojkaška federacija (FIVB) izbacila je reprezentaciju Vijetnama sa Svetskog prvenstva za igračice do 21 godine.

Vijetnam je prethodno savladao Srbiju, što je delovalo prilično šokantno, i koštalo je naš tim bolje pozicije u grupi.

Međutim, ispostavilo se da su za reprezentaciju Vijetnama igrale igračice koje nisu imale pravo nastupa.

FIVB u saopštenju nije navela da se radi o transrodnim odbojkašicama, ali su na to sugerisale sve ostale selekcije prethodnih dana.

Između redova, to je poručila i selektorka Srbije Marijana Boričić rekavši da joj je "žao što se njena selekcija nije spremala protiv kadeta ili omladinaca".

„Nakon što su se pojavile sumnje da je Odbojkaški savez Vijetnama u svom timu za Svetsko prvenstvo za žene do 21 godine 2025. u Indoneziji koristio nedozvoljenog igrača, FIVB je sproveo istragu u skladu sa svojim pravilnicima.

Istragom je utvrđeno da igrač nije ispunjavao uslove za nastup, u skladu sa članom 12.2 Disciplinskog pravilnika FIVB iz 2023. godine.

Kao rezultat toga, i u skladu sa članovima 13.5.2 Pravilnika o takmičenju i 14.4 Disciplinskog pravilnika, Potkomitet Disciplinske komisije FIVB doneo je odluku da se sve utakmice reprezentacije Vijetnama na kojima je igrač nastupao registruju službenim rezultatom u korist protivnika, a igrač je diskvalifikovan sa takmičenja sa trenutnim dejstvom.

Na osnovu člana 14.4 Disciplinskog pravilnika, i uzimajući u obzir okolnosti slučaja, Potkomitet Disciplinske komisije FIVB-a uputiće predmet Disciplinskoj komisiji FIVB-a na dalju procenu mogućih sankcija koje bi važile i nakon ovog takmičenja. U toj fazi, Odbojkaški savez Vijetnama i igrač biće pozvani da dostave svoje pisane stavove.

FIVB neće davati dodatne komentare o ovom slučaju dok je postupak u toku", stoji u saopštenju FIVB.

Posle ove odluke, Srbija je pomerena na drugo mesto u grupi, pa će u osmini finala igrati protiv Turske. Taj meč je na programu u sredu od 11 časova po srpskom vremenu.