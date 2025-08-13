Slušaj vest

Ozbiljan skandal potresa svetsku odbojku, a tiče se transrodnih igračica na SP u Indoneziji. FIVB (Međunarodna odbojkaška federacija) pokušava na sve načine da razreši što pre ceo slučaj.

Kao što je poznato, FIVB diskvalifikovao dve igračice ženske reprezentacije Vijetnama sa Svetskog prvenstva do 21 godine u Indoneziji, zbog grubog prekršaja tokom testa pola.

Odbojkašice Srbije juniorke na SP u Indoneziji Foto: OSSRB

FIVB zvanično nije želela da otkrije imena igračica, ali su to uradili mediji. Odbojkaške reprezentativke Vijetnama pod imenima Dang Ti Hong i Ngujen Fuong Kvinh nisu bile na spisku za utakmicu između Vijetnama i Portorika.

Prema pisanju lista "Jakarta Globe", obe su identifikovane kao muškarci! Posle detaljnih pregleda jasno je utvrđeno da Dang Ti Hong i Ngujen Fuong Kvinh nisu mlade žene, već mladi muškarci.

Vijetnamska odbojkaška federacija (VFV) podnela je žalbu FIVB zbog diskvalifikacije svojih igračica. Pres služba VFV je saopštila da je podnela sva potrebna dokumenta za autorizaciju igračica, na osnovu kojih je FIVB dozvolio odbojkašicama da učestvuju na takmičenju. Međutim, kako je turnir odmicao, pojavili su se dodatni zahtevi za Vijetnamke.

Žene ili muškarci - Dang Ti Hong Ngujen i Fuong Kvinh Foto: BCVN/ vietnam.vn

„Odluka da se sportistkinje proglase nepodobnim za takmičenje doneta je 12. avgusta na osnovu dodatnih zahteva i drugih uslova koji nikada ranije nisu primenjeni“, ogorčena je Vijetnamska odbojkaška federacija.

Sada će, u skladu sa propisima, slučaj biti predat Disciplinskoj komisiji FIVB radi „daljeg razmatranja pitanja mogućih sankcija koje prevazilaze događaj“.

U četiri utakmice sa učešćem Dang Ti Hong i Ngujen Fuong Kvinh, Vijetnam je ostvario tri pobede i trebalo je da se plasira u osminu finala. Međutim, nakon istrage, FIVB je poništio ove rezultate, a Vijetnam se plasirao na samo dno tabele i borio se za mesta od 17. do 24. mesta. Pre kazni, Vijetnam je bio drugi u Grupi A sa četiri pobede i 12 bodova, pobedivši Indoneziju, Kanadu i Srbiju i izgubivši samo od Argentine.

- Ima više razloga zbog kojih smo izgubili utakmicu. Pre svega mislim na našu igru, da li je u pitanju džet-leg... Devojke su izgledale vrlo umorno, sporo... I greška je što se nismo pripremali sa našom kadetskom ili juniorskom muškom reprezentacijom - rekla je Marijana Boričić, selektorka srpskog tima, koja je već tada nazirala o kakvoj se prevari radi.

U junu ove godine, seniorska odbojkaška reprezentacija Kazahstana izgubila je od Vijetnama u polufinalu Kupa nacija Azije. U toj utakmici, korektorka vijetnamskog tima Ti Bič Tujen Ngujen, čiji je polni identitet dugo bio doveden u pitanje, postigla je 27 poena.

Kurir sport/Kursiv media

Odbojkašice doček Izvor: MONDO/Uroš Asrić