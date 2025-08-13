Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Kinu.
POSLEDNJE PRIPREME PRED SVETSKO PRVENSTVO! Odbojkašice otputovale u Kinu na prijateljski turnir
Naše odbojkašice će igrati prijateljski turnir u sklopu priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.
Turnir će se održati od 16. do 18. avgusta u Šenženu.
Selekcija Srbije će prvu utakmicu na turniru odigrati u subotu od 11.30 protiv reprezentacije Bugarske.
Meč protiv selekcije Kanade na programu je u nedelju od 13.45, dok će srpske odbojkašice turnir završiti duelom protiv Holandije u ponedeljak od 13.45.
Polazak na Tajland, gde će se od 22. avgusta do 7. septembra održati Svetsko prvenstvo, planiran je za 20. avgust.
