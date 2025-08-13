Slušaj vest

Naše odbojkašice će igrati prijateljski turnir u sklopu priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Turnir će se održati od 16. do 18. avgusta u Šenženu.

Selekcija Srbije će prvu utakmicu na turniru odigrati u subotu od 11.30 protiv reprezentacije Bugarske.

Meč protiv selekcije Kanade na programu je u nedelju od 13.45, dok će srpske odbojkašice turnir završiti duelom protiv Holandije u ponedeljak od 13.45.

Polazak na Tajland, gde će se od 22. avgusta do 7. septembra održati Svetsko prvenstvo, planiran je za 20. avgust.

