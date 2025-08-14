Slušaj vest

Škotlanđanin je optužen za nepristojno i libidno ponašanje prema dvoje dece između 1993. i 2010. godine.

Optužbe uključuju tvrdnje da je neprimereno dodirivao devojčicu, naređivao joj da se skine i pokazivao joj se, kao i da je zlostavljao dečaka, davao seksualne komentare i gledao ga kako se tušira.

Grejem Dot (48), koji je osvojio svetsku titulu 2006. godine, se izjasnio nevinim.

U obe optužnice se navodi da su se navodni incidenti dogodili u "raznim prilikama", na adresama u istočnom delu Glazgova, Južnom Lanarkširu i u automobilu.

Slučaj je zahtevao ročište na Visokom sudu u Glazgovu.

Njegov advokat Juan Dau je na ročištu rekao da je naveden jedan svedok odbrane, ali da bi potencijalno moglo biti više.

Dau je rekao sudu da njegov klijent trenutno nije spreman za suđenje, ali je zatražio da se odredi datum.

Lord Malholand je potvrdio da će petodnevno suđenje početi 17. avgusta 2026. godine.

Dot je i dalje na slobodi, pošto je bio pušten uz kauciju.

Kada su optužbe objavljene ranije ove godine, ;Svetska profesionalna bilijar i snuker asocijacija (WPBSA) je suspendovala Dota.

Dot ;je postao profesionalac 1994. godine, dve godine ranije osvojio je šampionat Velike Britanije za igrače do 19 godina, a 1993. godine trijumfovao je na Škotskom amaterskom prvenstvu.

Prvi put se plasirao na Svetsko prvenstvo 1997. godine.

Titulu na Krusiblu osvojio je 2006. godine i dvostruki je finalista Svetskog prvenstva.

Osvojio je i Otvoreno prvenstvo Kine 2007. godine, kada je ostvario najbolji plasman na svetskoj rang-listi - drugo mesto.

(Beta)