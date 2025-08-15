Slušaj vest

Državno prvenstvo u jedriličarstvu u klasi Micro, brodovi dužine do 5,5 metara, održano je prethodnih dana na nakoliko lokacija u Beogradu, Smderevu i Golupcu.

Učestvovalo je ukupno devet brodova, a titulu šampiona Srbije osvojili su Đorđe Poznić i Miodrag Grbić, drugo mesto pripalo je Milanu Đorđeviću, Relji Milovanoviću i Kosti Trajčeskom, dok su se bronzanom medaljom okitili Dejan Dunđerski i Pavle Đorđević.

Takmičenje je startovalo ispred Akademskog jedriličarskog kluba Beograd, a prvi spust u dužini od pet kilometara održan je na reci Savi i trajao je tri sata. Trka se nastavila u Smederevu ispred Brodarskog kluba Metalac gde su takmičari ponovo bili u prilici da uživaju u izazovnom jedrenju, a nakon dva sata velike borbe brodovi su ušli u cilj. Završna faza takmičenja održana je u Golupcu gde su održane tri trke po košavi jačine 5m/s.

„Regata je protekla u idealnim uslovima za jedrenje, uz vetar promenjive snage i pravca koji je pružio pravi takmičarski izazov. Zahvaljujem Akademskom jedriličarskom klubu na vrhunskoj organizaciji, svim takmičarima na fer-pleju i sponzorima na podršci", rekao je Srđan Skala predsednik Jedriličarskog saveza Srbije i potom dodao:

"Sledeći važan događaj je Državno prvenstvo za najmlađe jedriličare – klasa Optimist do 15 godina i klasa ILCA 6 u Golupcu, od 14. do 17. avgusta, gde očekujemo preko 50 takmičara. To će biti još jedan korak ka jačanju jedriličarskog sporta u Srbiji.“, zaključio je Skala.