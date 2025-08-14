Slušaj vest

Poznati šahovski velemajstor Svetozar Gligorić umro je na današnji dan 2012. godine u Beogradu u 89. godini života od posledica moždanog udara.

Bio je to odlazak čuvenog šahovskog genija, koga su mnogi do pojave Bobija Fišera smatrali najboljim šahistom van Sovjetskog saveza.

U Jugoslaviji, ali i van nje, je stekao veliku popularnost, koja bi mogla da se meri sa onom koju ima Đoković. U prilog tome je i podatak da su zbog njega na turnire dolazili Če Gevara i Fidel Kastro.

Rado viđen u krugovima tadašnjeg džet-seta, svetski priznat i poznat genije iz Beograda, bio je jedan od najpriznatijih teoretičara šaha na planeti, a njegove knjige prevođene su na mnoge jezike i imale su ogromne tiraže.

Obožavale su ga mnoge poznate ličnosti, a najpoznatija fotografija Svetozara Gligorića datira iz prve polovine 60-tih godina na kojoj se vidi kako njegovu partiju "kibicuje" čuveni revolucionar Če Gevara. Bilo je to na jednom od turnira na Kubi.

Če je važio za pasioniranog ljubitelja šaha, kada je postao ministar u vladi Kube i direktor Nacionlne banke organizovao je najplaćeniji šahovski turnir na svetu Kapablanka memorijal, kao i Šahovsku olimpijadu 1966. u Havani. Fotografija kako posmatra partiju srpskog velemajstora nastala je upravo 1962. na Kapablanka memorijalu.

Svetozar Gligorić sa šahom se upoznao relativno kasno, u 13. godini, preko profesora Nika Miljanića, koji ga je usvojio jer je popularni Gliga pred početak Drugog svetskog rata ostao bez oba roditelja.

Tokom rata bio je u partizanima i borio se protiv okupatora.

Posle oslobođenja vratio se šahu i karijeru proveo u Partizanu, ali je bio jedan od osnivača Crvene zvezde. Zahvaljujući njemu, Jugoslavija je smatrana drugom velesilom u svetu, posle SSSR.

Bio je krem svetskog šaha uz Talja, Botvinika i Najdorfa. Gligorić je bio jedan od retkih doživotnih prijatelja Roberta Bobija Fišera.

Poznat je i po svom novinarskom i kompozitorskom radu, a napisao je veliki broj knjiga o šahu.