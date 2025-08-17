Slušaj vest

Nekoliko sjajnih borbi viđeno je na UFC 319 u Čikagu.

U fokusu je bila borba za titulu šampiona srednje kategorije, u kojoj je sjajni Hamzat Čimajev savladao dosadašnjeg prvaka Drikusa Du Plesija i preuzeo šampionski pojas.

Međutim, potez večeri viđen je u okršaju između Lirona Marfija i Amerikanca Erona Pika.

Marfijev brutalan nokaut ostavio je čitav svet bez teksta.

Fantastični Brazilac je u prvoj rundi laktom iz okreta snažno udario Pika u glavu i bacio ga na pod. Nesrećni Amerikanac istog momenta ostao je bez svesti i sudija je bio prinuđen da prekine meč.

Pogledajte ovaj spektakularan nokaut:

