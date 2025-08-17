Spektakularan nokaut viđen je na UFC 319 priredbi u Čikagu.
UFC
BRUTALNOOO - LAKTOM IZ OKRETA PATOSIRAO RIVALA! Nokaut o kom bruji planeta: Nesrećni Amerikanac pao u nesvest posle monstruoznog udarca! (VIDEO)
Nekoliko sjajnih borbi viđeno je na UFC 319 u Čikagu.
U fokusu je bila borba za titulu šampiona srednje kategorije, u kojoj je sjajni Hamzat Čimajev savladao dosadašnjeg prvaka Drikusa Du Plesija i preuzeo šampionski pojas.
Međutim, potez večeri viđen je u okršaju između Lirona Marfija i Amerikanca Erona Pika.
Marfijev brutalan nokaut ostavio je čitav svet bez teksta.
Fantastični Brazilac je u prvoj rundi laktom iz okreta snažno udario Pika u glavu i bacio ga na pod. Nesrećni Amerikanac istog momenta ostao je bez svesti i sudija je bio prinuđen da prekine meč.
Pogledajte ovaj spektakularan nokaut:
Kurir sport
