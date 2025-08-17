Slušaj vest

Ekipa iz tzv. Severnog Kipra nije učestvovala na rukometnom turniru "Srbija open" u Novom Sadu, saopštili su danas organizatori.

"U ime udruženja "Handball Trophy" želimo da demantujemo vesti koje su preneli pojedini portali, a koje se odnose na učešće tzv. države Severni Kipar na našem turniru koji se održava u Novom Sadu od 16. do 20. avgusta 2025. godine", ističe se u saopštenju.

Pre svega, želimo da naglasimo da su prijave za turnir otvorenog tipa i da nismo pojedinačno pozivali ekipe, pa samim tim ni pomenutu ekipu, naglašavaju organizatori.

"Po zatvaranju prijava, ustanovili smo da je reč o ekipi sa pomenute teritorije.

Reagovali smo u dogovoru sa ambasadom Kipra i pomenutu ekipu odstranili sa liste prijavljenih".

Ovim putem naglašavamo da našem udruženju nikako nije ideja da promovišemo države koje niko ne priznaje, niti ekipe koje dolaze sa te teritorije. Želimo da se bavimo promocijom rukometa i da omogućimo deci da se bave sportom i uživaju u turniru.

"Čeka nas prelepo druženje i uživanje u najlepšem sportu na svetu i ne želimo da na ovakvu manifestaciju bilo šta baci senku. Rukometni pozdrav, Udruženje "Handball Trophy", zaključuje se u saopštenju.

Istim povodom oglasio se i Rukometni savez Srbije (RSS), koji je demantovao da je jedan od osnivača i organizatora turnira „Srbija open“, koji se održava u Novom Sadu.

"Ovom prilikom odbacujemo neosnovane natpise jednog medija koji je apostrofirao Rukometni savez Srbije kao organizatora pomenutog turnira i ovom prilikom obaveštavamo javnost da „Srbija open“ nije u našem kalendaru takmičenja.

Koliko smo upoznati od strane organizatora turnira, prijave su bile onlajn i na prvu informaciju o mogućem dolasku tzv. Severnog Kipra, organizator je reagovao, obustavio dalju komunikaciju i odbacio njihovu prijavu za turnir.

Rukometni savez Srbije će uvek podržavati sve manifestacije koje imaju za cilj promociju ovog sporta, ali će i reagovati na sve pokušaje pojedinaca koji bi ugrozili našu krovnu kuću rukometa".

Rukometni savez Srbije, jasno i glasno ističe da ne priznaje Severni Kipar, a isto tako osuđuje i zlonamerni pokušaj koji ima za cilj isključivo da naruši odlične odnose sa Rukometnim savezima Grčke i Kipra, poručuju iz RSS.