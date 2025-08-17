Slušaj vest

Kvalitetan rad i trud se uvek isplate u svakom poslu, a u sportu je to jedini put ka uspehu.

Naša najbolja MMA promocija, ARMMADA, kao i njen najbolji borac, Jovan Leka, dobili su priznanje i potvrdu ubedljivo najbolje svetske promocije - UFC-a!

Foto: Dejan Valek/Dejan Valek

Jovan Leka, član čuvenog domaćeg Family Fight Team-a, će nastupiti u oktobru u Las Vegasu na Dana White Contender Series, koji je ulaznica za UFC! Pripreme su uveliko u toku, a Lekin trener Damir Mihajlović tvrdi da Leka ima potencijala da napravi velika dela na najvećoj svetskoj pozornici.

Foto: Dejan Valek/Dejan Valek

-⁠ ⁠Ovo je velika stvar i za Jovana, njegov klub FFT, za Armmada promociju kao i za Srbiju. Leka je naš najperspektivniji teškaš i ide uzlaznom linijom sve vreme. Stasava i kao borac i kao čovek, pa je i poziv za DWCS bio očekivan. Siguran sam da će nastupiti u svom najboljem izdanju, te da ćemo se u Srbiju vratiti sa još jednom pobedom i dobiti ugovor od Dana White-a. Spremni smo za sve izazove koje donose DWCS i UFC - rekao je Mihajlović

Foto: Dejan Valek/Dejan Valek

Jovan Leka, uvek skroman i odmeren sa izjavama, imao je poruku za publiku u Srbiji i sve mlade MMA borce koji su na početku svoje karijere:

- ⁠Kao i uvek, samo sam čekao datum i protivnika. Ovaj put je to na najvećoj pozornici i ulog je veći nego ikada. Veliko hvala mom timu i organiziciji. Pokazaću celom svetu gde mi je mesto! - bio je kratak Leka.

Foto: Dejan Valek/Dejan Valek

U slučaju pobede, Jovan Leka će potpisati ugovor sa najvećom i najpoznatijom svetskom promocijom. DWCS je turnir kroz koji su ulaznicu za UFC mnogi veliki šampioni. Svakako jedan od poznatijih je Sean O’Malley, šampion UFC u bantam kategoriji.

Puno sreće želimo Jovanu Leki i njegovom timu. Sigurni smo da će svi fanovi, gledaoci i mediji ispratiti veliku stvar za ovog mladog borca!

Jovan Leka Foto: Dejan Valek/Dejan Valek

