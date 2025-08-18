Eron Pik brutalno je nokautiran na UFC spektaklu 319 u Čikagu.
LAKTOM IZ OKRETA BRUTALNO NOKAUTIRAO PROTIVNIKA - POSLEDICE SU JEZIVE! Nesrećnom Amerikancu nisu mogli da izvade zaštitu iz usta: "Sastavio mu je zube!"
Brazilski UFC borac Liron Marfi izveo je jedan od namonstruoznijih nokauta ove godine.
Marfi je u prvoj rundi laktom iz okreta snažno udario Pika u glavu i bacio ga na pod. Nesrećni Amerikanac istog momenta ostao je bez svesti i sudija je bio prinuđen da prekine meč.
Nakon borbe otkriveno je i kakve posledice je 28-godišnji borac doživeo nakon udarca.
"Bio je to težak nokaut. Zubi su mu bili spojeni, nisu mogli da mu izvade zaštitu iz usta", otkriva Daniel Kormier i dodaje:
"Ovo je zabrinjavajuće za Erona Pika. Ovo je izgledalo veoma loše".
