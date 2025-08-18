Slušaj vest

Brazilski UFC borac Liron Marfi izveo je jedan od namonstruoznijih nokauta ove godine.

Marfi je u prvoj rundi laktom iz okreta snažno udario Pika u glavu i bacio ga na pod. Nesrećni Amerikanac istog momenta ostao je bez svesti i sudija je bio prinuđen da prekine meč.

Nakon borbe otkriveno je i kakve posledice je 28-godišnji borac doživeo nakon udarca.

"Bio je to težak nokaut. Zubi su mu bili spojeni, nisu mogli da mu izvade zaštitu iz usta", otkriva Daniel Kormier i dodaje:

"Ovo je zabrinjavajuće za Erona Pika. Ovo je izgledalo veoma loše".

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviBRUTALNOOO - LAKTOM IZ OKRETA PATOSIRAO RIVALA! Nokaut o kom bruji planeta: Nesrećni Amerikanac pao u nesvest posle monstruoznog udarca! (VIDEO)
Liron Marfi
Ostali sportoviJOVAN LEKA NA UFC CONTENDERU! Veliki uspeh srpskog sportiste: Pokazaću celom svetu gde mi je mesto!
FRV00190-scaled.jpg
Ostali sportoviHAMZAT ČIMAJEV JE NOVI UFC ŠAMPION! Strašni Čečen skinuo Du Plesija sa trona!
Hamzat Čimajev
Ostali sportoviTO BI BILO - TO! NEMA VIŠE KONORA MEKGREGORA: Mašina za pravljenje para, skandal majstor i borac kakav se jednom rađa!
Konor Mekgregor

ZVEZDA UFC NOKAUTIRALA ČOVEKA NA ULICI, PA PORUČILA: Mlatio bih ga dok ne umre! VIDEO Izvor: Amtv