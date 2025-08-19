Slušaj vest

Bivši svetski šampion u teškoj kategoriji, britanski bokser Danijel Duboa saopštio je da prekida saradnju sa trenerom Donom Čarlsom, navodeći da mu je potreban "svež pristup" posle drugog poraza od Oleksandra Usika prošlog meseca.

Oleksandar Usik i Danijel Duboa - revanš na "Vembliju" Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Duboa je počeo da radi sa Čarlsom pre prvog duela sa Ukrajincem u avgustu 2023. godine i zajedno su stigli do osvajanja IBF titule, koju je Britanac uspešno odbranio protiv Entonija Džošue na Vembliju u septembru prošle godine.

Međutim, u drugoj odbrani pojasa na istom stadionu, Duboa je bio nemoćan protiv Usika, koji ga je nokautirao u petoj rundi.

"Ipak, mislim da je došlo vreme za promene i novi pristup u sledećoj fazi moje karijere, dok se borim da ponovo postanem svetski prvak u teškoj kategoriji", napisao je Duboa.

On je naglasio da će uskoro objaviti ime novog trenera.

(Beta)

