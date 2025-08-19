Slušaj vest

Bivši svetski šampion u teškoj kategoriji, britanski bokser Danijel Duboa saopštio je da prekida saradnju sa trenerom Donom Čarlsom, navodeći da mu je potreban "svež pristup" posle drugog poraza od Oleksandra Usika prošlog meseca.

1/4 Vidi galeriju Oleksandar Usik i Danijel Duboa - revanš na "Vembliju" Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Duboa je počeo da radi sa Čarlsom pre prvog duela sa Ukrajincem u avgustu 2023. godine i zajedno su stigli do osvajanja IBF titule, koju je Britanac uspešno odbranio protiv Entonija Džošue na Vembliju u septembru prošle godine.

Međutim, u drugoj odbrani pojasa na istom stadionu, Duboa je bio nemoćan protiv Usika, koji ga je nokautirao u petoj rundi.

"Ipak, mislim da je došlo vreme za promene i novi pristup u sledećoj fazi moje karijere, dok se borim da ponovo postanem svetski prvak u teškoj kategoriji", napisao je Duboa.

On je naglasio da će uskoro objaviti ime novog trenera.

(Beta)