DOMINACIJA ADRIANE VILAGOŠ U DIJAMANTSKOJ LIGI: Srpska atletičarka pobednica takmičenja u bacanju koplja na mitingu u Lozani
Srpska atletičarka Adriana Vilagoš pobedila je u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Lozani.
Ona je u švajcarskom gradu slavila hicem od 63,02 metra, dok je drugo mesto zauzela aktuelna olimpijska vicešampionka Džo-An di Plesis iz Južne Afrike sa hicem od 58,89 metara.
Treća pozicija pripala je grčkoj predstavnici Elini Džengo, koja je koplje bacila 58,82 metara.
(Beta)
