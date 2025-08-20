Slušaj vest

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš pobedila je u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Lozani.

Ona je u švajcarskom gradu slavila hicem od 63,02 metra, dok je drugo mesto zauzela aktuelna olimpijska vicešampionka Džo-An di Plesis iz Južne Afrike sa hicem od 58,89 metara.

Treća pozicija pripala je grčkoj predstavnici Elini Džengo, koja je koplje bacila 58,82 metara.

(Beta)

