Sarajevo je proteklog dana bilo prestonica mladosti, igre i radosti. Više od 1.500 mališana iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije okupilo se na jubilarnom All Star Day sporta, kako bi odmerili snage u različitim disciplinama i, što je najvažnije, stvorili uspomene koje će trajati čitav život.

Deca su imala priliku da se druže sa svojim vršnjacima iz regiona, razgledaju grad, ali i da se rashlade na bazenu – jer Igre nisu samo takmičenje, već i druženje, prijateljstvo i osmesi koji spajaju.

Predsednik Plazma Sportskih igara mladih, Zdravko Marić, posebno se zahvalio deci i svim učesnicima koji se iz godine u godinu prijavljuju.

„Drago mi je da smo u Sarajevu i da zajedno slavimo 15 godina Igara u Bosni i Hercegovini, prvoj zemlji u kojoj su Igre zaživele izvan Hrvatske. Vjerujem da će i ovi dani u Sarajevu deci ostati kao nezaboravno iskustvo. Poručujem im da uživaju, da se druže, da budu istrajni u sportu, ali i da ne zaborave na obrazovanje, jer je ono najvažniji temelj njihove budućnosti.“, istaknuo je Marić.

Program All Star Day sporta obuhvatio je brojne zanimljive sadržaje:

• Na ekološkoj radionici „Zero Waste – Budi deo igre – Čuvajmo našu planetu“ učesnici iz sve četiri zemlje pokazali su da sport i ekologija idu ruku pod ruku. Deca su kroz igru i kvizove pokazala kako da pravilno razvrstavaju otpad, a svojim znanjem i energijom dokazala da upravo oni mogu biti pokretači promene u očuvanju prirode.

SIM Sportske igre mladih u Sarajevu Foto: SIM

• Revijalni šahovski turnir bio je poseban dragulj programa, zaigrale su se i šahovske simultanke. Uz 20 najboljih mladih šahista zaigrali su bivši europski poverenik, poseban izaslanik za Kipar Johannes Hahn, sportske légende: Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Aitor Karanka, Aljoša Asanović, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Predrag Danilović, Dragan Stajković, urednica Guardiana Katharine Viner i novinar Adrian Chiles, predstavnici Coca-Cola Company Bianca Bourbon i Gjorgji Hristov, Karyn Harrington, Dimitris Rompis i Frank O'Donell iz Coca-Cola HBC i austrijska političarka Susanne Riess Hahn. S druge strane šahovskih ploča našli su se šahovski velemajstor Borki Predojević, Milana i Maša Babić, FIDE majstorice, koje su učestvovale na Plazma Sportskim igrama mladih. Evo šta nam je rekao jedan mladi šahista: “Dobar dan svima. Ja sam Gavrilo Tripković iz Kruševca. Ovde sam došao, pre svega, da se zabavim. Moj hobi je šah i ovde mi je zaista odlično.“,

• U igri „Između dve vatre“ bilo je puno borbenosti i uzbuđenja. Publika je uživala u svakom meču i bodrila male sportiste koji su dali sve od sebe. A učesnici ove igre su bili najviše raspoloženi za priču: Ribnikarci iz Beograda su u glas izjavili da se raduju druženju sa decom iz regiona i poručili: „Neka pobedi najbolji, “Mi smo iz Srbije, zovemo se Sokolovi i pobedili smo ovde u Sarajevu. Bilo je jako teško, protivnici su bili stariji, ali mi smo najmlađi i dali smo najviše na terenu. Ko je najbolji? Srbija!“

• Veliku pažnju privukao je i revijalni turnir u uličnoj košarci“. Uz podršku vršnjaka, trenera i gostiju iz sveta sporta, politike i kulture, mladi košarkaši su demonstrirali svoje umeće. Lopte su neumorno letele ka obručima, a timski duh i fer-plej krasili su svaki minut igre. Mladi kapiten je rekao: „ Mi smo ekipa Banane iz Apatina. Predstavljamo Srbiju i ovde smo da se družimo. Pobedа nam nije prioritet, već smo došli da igramo.”

All-star day pratio je Davor Božinović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, kao i brojni prijatelji i ambasadori Igara: Aleksander Čeferin Nasser Al-Khelaifi, Predrag Mijatović, Nemanja Matić, Alastair Campbell, Šime Vrsaljko, Aljoša Asanović, Julien Escude, Stiliyan Petrov, Christian Karembeu, Vladimir Šmicer , Stipe Pletikosa, Aitor Karanka, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Vedad Ibišević, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Amel Tuka, Kenan Magoda, Zenit Đozić i Branko Đurić. Zorana Bogdanovića, Maju Ognjenović, Maurizio Mariani i Veselin Vujević.

Decu je u Sarajevu podržao i Nemanja Matić, ambasador Plazma Sportskih igara mladih, srpski fudbaler i bivši reprezentativac Srbije: „Već više od deset godina sam ambasador Igara i svaki put me raduje kada vidim ovoliko dece na jednom mestu. Ponosan sam na Zdravka Marića i celu organizaciju, jer iz godine u godinu rastemo i pokazujemo koliko Igre znače.“

A danas, u 13 časova, u sarajevskoj Gradskoj većnici, uslediće svečani trenutak proslave jubileja – proglašenje Željka Obradovića za novog ambasadora Plazma Sportskih igara mladih. Najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke, sa 64 osvojena trofeja i rekordnih 9 titula Evrolige, pridružuje se porodici Igara da inspiriše decu i mlade da kroz sport rastu, uče i ostvaruju svoje snove.

Prenos All Star Day programa iz Sarajeva gledaoci su mogli da prate uživo u čak 14 zemalja.