Španski stručnjak je potpisao trogodišnji ugovor, a na klupi reprezentacije Srbije je zamenio Norvežanina Benta Dala.
RUKOMETAŠICE IMAJU NOVOG SELEKTORA: Španac Pons preuzima kormilo Srbije
Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije (RSS) imenovao je Španca Hosea Ignasija Pradesa Ponsa za selektora ženske seniorske reprezentacije.
"Prades Pons je do sada bio selektor Španije i uspešan klupski trener više ekipa. Ima zvanje EHF Master kouč", piše u saopštenju RSS-a.
Reprezentacija Srbije se pod vođstvom Dala plasirala na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 26. novembra do 14. decembra u Nemačkoj i Holandiji.
(Beta)
