"Prades Pons je do sada bio selektor Španije i uspešan klupski trener više ekipa. Ima zvanje EHF Master kouč", piše u saopštenju RSS -a.

Reprezentacija Srbije se pod vođstvom Dala plasirala na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 26. novembra do 14. decembra u Nemačkoj i Holandiji.