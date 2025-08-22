Slušaj vest

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije (RSS) imenovao je Španca Hosea Ignasija Pradesa Ponsa za selektora ženske seniorske reprezentacije.

"Prades Pons je do sada bio selektor Španije i uspešan klupski trener više ekipa. Ima zvanje EHF Master kouč", piše u saopštenju RSS-a.

Reprezentacija Srbije se pod vođstvom Dala plasirala na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 26. novembra do 14. decembra u Nemačkoj i Holandiji.

(Beta)

