Golove za pobedu Srbije u završnici meča postigli su Strahinja Nešković i kapiten Novak Lazić.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Luka Vojinović sa četiri pogotka, dok je Lazić upisao tri gola.

U reprezentaciji Mađarske bolji od ostalih je bio Mor Benedek sa sedam pogodaka.

Srbija sutra od 19.30 u polufinalu igra protiv Grčke.

(Beta)

