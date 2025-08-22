Vaterpolisti Srbije do 18 godina plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su u rumunskoj Oradei savladali Mađarsku sa 14:13 (3:3, 4:4, 3:2, 4:4).
MAĐARI POTPOLJENI: Mladi vaterpolisti Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva
Golove za pobedu Srbije u završnici meča postigli su Strahinja Nešković i kapiten Novak Lazić.
Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Luka Vojinović sa četiri pogotka, dok je Lazić upisao tri gola.
U reprezentaciji Mađarske bolji od ostalih je bio Mor Benedek sa sedam pogodaka.
Srbija sutra od 19.30 u polufinalu igra protiv Grčke.
(Beta)
