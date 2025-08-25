Slušaj vest

Osvajač tri medalje na Olimpijskim igrama u Solt Lejku, pobednik turneje četiri skakaonice i jedini koji je pobedio na sva četiri takmičenja na turneji u istoj sezoni, u razgovoru za "Bild" otkrio je da ga je rano lečenje od depresije spasilo od samoubistva.

Hanavald je 2004. godine ranije završio sezonu i otišao na odmor.

"Tamo sam se psihički slomio", otkrio je Nemac.

Sven Hanavald Foto: Ulrich Wagner / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon sloma koji je doživeo završio je na kliničkom lečenju.

"Prve dve nedelje davali su mi psihoaktivne lekove, samo da preživim sledeću noć".

Priznao je da bi verovatno izvršio samoubistvo da na vreme nije započeo lečenje.

"Da tada nisam otišao pravo na kliniku, suočio bih se sa istom sudbinom kao Robert Enke kasnije", rekao je Sven.

