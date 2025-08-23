Slušaj vest

Odbojkašice Japana savladale su Kamerun maksimalnim rezultatom - 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) u meču prvog kola grupe H Svetskog prvenstva u kojoj je i Srbija, dvostruki uzastopni šampion planete.

Potanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka, Japanke su pokazale da su za klasu kvalitetnije od afričke selekcije koja je pružila sjajan otpor, posebno u prvom setu.

Miku Akimoto je predvodila Japanke sa 18 poena, Maju Išikava je imala 11, a Ajane Kitamado 10 poena. Kod Kamerunki je jedina dvocifrena bila Karin Blamdai sa 11 poena.