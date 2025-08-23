Slušaj vest

Odbojkašice Japana savladale su Kamerun maksimalnim rezultatom - 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) u meču prvog kola grupe H Svetskog prvenstva u kojoj je i Srbija, dvostruki uzastopni šampion planete.

Potanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka, Japanke su pokazale da su za klasu kvalitetnije od afričke selekcije koja je pružila sjajan otpor, posebno u prvom setu.

Miku Akimoto je predvodila Japanke sa 18 poena, Maju Išikava je imala 11, a Ajane Kitamado 10 poena. Kod Kamerunki je jedina dvocifrena bila Karin Blamdai sa 11 poena.

Ne propustiteFudbalZVEZDU NA KIPRU ČEKA KRCAT STADION! Sve karte su planule, interesovanje za ovu utakmicu je bilo ogromno! Pafos se oglasio!
WhatsApp Image 2025-08-19 at 22.00.00 (1).jpeg
Ostali sportoviPREBIO JE HALIDA, MUVALI SU GA NAJPOZNATIJI GLUMCI HOLIVUDA... Bio je uz rame Titu, preživeo atentat, bio klinički mrtav - čudesna životna priča legendarnog asa
collage copy.jpg
KvotaZVEZDA APSOLUTNI FAVORIT NA GOSTOVANJU PAFOSU! Kladionice i dalje uverene u uspeh srpskog tima
FK Crvena zvezda
Ostali sportoviVELIKI PADEL TURNIR U BEOGRADU: Srpski timovi bez plasmana u osminu finala
IMG_3211.jpeg
FudbalTRENER TSC-A OTVORIO DUŠU PRED GOSTOVANJE VOJVODINI U NOVOM SADU: "Gladni smo ne samo bodova nego i dobre igre"
Darije Kalezić
TenisSABELANKA PONOVO ODUŠEVLJENO PRIČALA O NOVAKU! Arina ga hvalila kao nikad dosad - "Ovaj momak je najbolji, toliko je zabavan..."
profimedia0836942574.jpg

Novak Đoković o rođendanu kćerke Tare 2. septembra Izvor: US Open Tennis Championships