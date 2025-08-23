SRBIJA - UKRAJINA! Odbojkašice Srbije igraju prvi meč na Svetskom prvenstvu!
Odbojkašice Srbije danas od 15 sati i 30 minuta protiv Ukrajine igraju prvi meč na Svetskom prvenstvu.
Podsetimo, naše odbojkašice se nalaze u grupi H grupi zajedno sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom.
U drugom kolu, 25. avgusta, Srbija igra protiv Kameruna u istom terminu kao i danas, dok će grupnu fazu završiti 27. avgusta duelom protiv Japana u 12 časova.
Po dve najbolje ekipe iz svake grupe plasiraće se u osminu finala.
Sastav Srbije:
Na spisku igračica su:
Tehničari: Slađana Mirković, Rada Perović, Marija Miljević
Korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić
Libera: Aleksandra Jegdić, Teodora Pušić, Bojana Gočanin Blokeri: Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov
Primači: Katarina Dangubić, Bojana Milenković, Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica