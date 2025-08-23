Slušaj vest

Trijumf našeg najbolje rangiranog boksera u poluteškoj kategoriji bio je više nego ubedljiv. Tigar je tehničkim nokautom savladao Gruzijca već u drugoj rundi, od predviđenih šest. Ovo je njegova osma pobeda u profesionalnom boksu.

- Pobedu posvećujem Srbiji. Bog mi je sve dao, slava Bogu i hvala na svemu!

Stojanović je imao i veliku podršku publike na gradskom trgu u Inđiji. Sve vreme su navijali sa njega i bordrili ga rečima "ajmo Tigar", a kada je sudija proglasio kraj meča, dobio je gromoglasan aplauz.

- Hvala mojim roditeljima koji su me odmalena ubacili u sport, od moje sedme godine. Trenirao sam karate, posle tenis u Americi, a sada boks. Od malih nogu sam učio šta je karakter, jaki treninzi, spartanski život, čemu je najviše zaslužan moj otac Gidra Stojanović, koji je bio i ostao jugoslovenska legenda, i moja majka Svetlana koja me podržava ceo život u svemu. Vozila me na sve turnire teniske u Americi, to mi se vrtelo kroz glavu noćas. Hvala mojoj majci Svetlani.

Pravi muškarci se navuku na ustajanje rano, molitva svaki dan, treninzi, zdrava hrana posao... To se zove navući se na disciplinu i imati to u krvi i tako samo možemo uspeti u svemu što poželimo. Naravno broj jedan vera u Boga slava Bogu, Amin. Pozdravljam sve moje najbliže prijatelje, porodicu i kumove. Hvala svima na podrscšci - naveo je Tigar i dodao:

- Posebna zahvalnost Luko Popoviću, mom menadžeru i mom klubu "Fontana". Hvala i mom velikom prijatelju Dušku Rovčaninu, bokseru i ljubitelju sporta i boksa sa kojim treniram 12 godina.