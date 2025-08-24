to je to

Odbojkašice Brazila su uz dosta muke pobedile Francusku sa 3:2, u susretu drugog kola grupe C na Svetskom prvenstvu.

Francuskinje su dobrano zabrinule favorita, povele sa 2:0 u setovima, ali su Južnoamerikanke okrenule za konačnih – 21:25, 20:25, 25:15, 25:17, 15:13.

Najefikasnija na meču bila je odbojkašica Francuske Elena Kazot sa 20 poena. U pobedničkom taboru najbolja je bila Gabi Gimaraeš sa 18 poena – 13 iz napada i pet blokova.

U drugom susretu ove grupe, Grčka je bila bolja od Portorika sa 3-1, po setovima 25:19, 25:13, 23:25, 25:14.

Brazil je prvi sa pet bodova, Francuska ima četiri, Grčka tri, dok je Portoriko bez poena. Odbojkašice Tajlanda savladale su Švedsku sa 3-0 u setovima i tako obezbedile prolaz iz grupe A.

Tajlanđanke su bile bolje maksimalnih rezultatom – 25:18, 25:20, 25:22. Holandija je, takođe, bila ubedljiva protiv Egipta – 25:15, 25:13, 25:13. Tajland ima šest, Holandija pet, Švedska jedan, dok je Egipat bez poena.

Ova grupa se ukršta sa onom u kojoj je Srbija, što znači da će izabranice Zorana Terzića u osmini finala igrati ili sa Tajlandom ili sa Holandijom.

