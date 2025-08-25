Slušaj vest

Vikend MotoGP-a na stazi Balaton u Mađarskoj obeležio je dramatičan incident koji je ponovo stavio u fokus pitanje bezbednosti na ovoj novoj stazi.

Tokom kvalifikacija, mladi španski as Pedro Akoste izgubio je kontrolu nad svojim motorom u osmoj krivini. Motocikl je izleteo sa staze, proletao kroz šljunak, i u zastrašujućoj sceni zamalo udario u kameru i snimatelja koji se nalazio tik uz zaštitnu ogradu.

Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Samo brza reakcija snimatelja sprečila je moguću tragediju, jer je u poslednjem trenutku uspeo da izbegne letelu mašinu.

Sve se odigralo pred punim tribinama, ostavljajući gledaoce, timove i vozače u šoku.

Dramatičnu scenu pogledajte u priloženom video snimku:

Ovaj incident dodatno je podgrejao kritike upućene organizatorima, budući da se već danima iz vozačkog i stručnog tabora čuju glasovi da Balaton Park jednostavno nije spreman za MotoGP kalibar. 

