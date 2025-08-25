ZA DLAKU IZBEGNUTA TRAGEDIJA! Kakav užas na Moto GP trci - motor umalo da ubije kamermana, pogledajte scenu koja će vas zalediti! VIDEO
Vikend MotoGP-a na stazi Balaton u Mađarskoj obeležio je dramatičan incident koji je ponovo stavio u fokus pitanje bezbednosti na ovoj novoj stazi.
Tokom kvalifikacija, mladi španski as Pedro Akoste izgubio je kontrolu nad svojim motorom u osmoj krivini. Motocikl je izleteo sa staze, proletao kroz šljunak, i u zastrašujućoj sceni zamalo udario u kameru i snimatelja koji se nalazio tik uz zaštitnu ogradu.
Samo brza reakcija snimatelja sprečila je moguću tragediju, jer je u poslednjem trenutku uspeo da izbegne letelu mašinu.
Sve se odigralo pred punim tribinama, ostavljajući gledaoce, timove i vozače u šoku.
Dramatičnu scenu pogledajte u priloženom video snimku:
Ovaj incident dodatno je podgrejao kritike upućene organizatorima, budući da se već danima iz vozačkog i stručnog tabora čuju glasovi da Balaton Park jednostavno nije spreman za MotoGP kalibar.