Nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film je dodeljena filmu "Moca, jedna od najlepših fudbalskih priča", za najbolji srednjemetražni dokumentarni film, filmu "Evo gola" i za najbolji kratkometražni dokumentarni film, turskom filmu "Galip" o najdugovečnijem turskom fudbaleru Galipu.

Nagradu "Grand prix – gold gondola" dobio je dugometražni dokumentarni film "Brate" o košarkaškom treneru Dejanu Milojeviću. Članica međunarodnog žirija Marijana Terzin Stojčić rekla je da je Festival, dodeljivanjem te nagrade, iskazao veliko poštovanje, prerano preminulom "bratu".

- Vrednoj stvaralačkoj i produkcijskoj ekipi „Videostroja“ pošlo je za rukom da uverljivo, suptilnim filmskim sredstvima, predstavi i sačuva od zaborava veličanstveni put od poštovanog vođe klinaca iz radničke Padinske skele, preko vrućih košarkaških terena Srbije, Crne Gore, Španije i ostale Evrope, do stvarnog stratega, iako „samo“ pomoćnika legendarnog trenera Stefa Karija u američkom Golden Stejtu - rekla je ona.

Posebna priznanja za doprinos filmskoj umetnosti, televizji i sportu dobili su dokumentarni filmovi "Zmaj iz Kosezea", "Kad san postane java", "Bijelo plavi" i "KK Rabotnički".

Nagradu publike dobio je film "Prva klasa:pun gas", a nagradu je primio glavni glumac i scenarista Rade Ćosić, u društvu sa kolegom iz filma, glumcem Ervinom Hadžimurtezićem.

Žiri je dodelio i nagradu za najbolji film o visokim moralnim vrednostima u sportu, dokumentarnom filmu "Prvi šampionski balkon", autora Gorana Anđelkovića, o osvojenom zlatu na Evropskom prvenstvu u košarci 1995. godine.

- To je film o neverovatnoj snazi kolektiva, o čestitim naumima, o izvanrednom spoju sportista, koji su shvatili vreme, prepoznali vrednosti kojima treba težiti i u tome istrajali, ujedinjujući pregorelu zemlju – rekla je Marijana Terzin Stojčić.

Za najbolji film o ličnosti u sportu nagradu je dobio dokumentarni film "Bulevar Ivice Osima", koji u prvom licu priča o detinjstvu i ranoj mladosti. Autor filma Muhamed Bikić i novinar Federalne televizije u čijoj produkciji je film i rađen, kazao je da je film "korporacija" svega što su uradili proteklih 10 godina, kao inicijatori da se bivša Zvornička ulica preimenuje u Bulevar Ivice Osima.

Za najbolju fotografiju, dizajn i inovativnost u filmu nagradu je dobio film iz Slovenije "Runda 13".

Nagradu "Dinko Tucaković" za najbolju režiju dokumentarnog filma dobio je film "Čuvari tradicije" – o kampu "Aleksandar Nikolić", reditelja Ivice Vidanovića.

Nagradu za najbolji igrani film dobio je ruski film "Feđa, narodni fudbaler".