Najbolja odbojkašica sveta, srpska reprezentativka Tijana Bošković, doživela je povredu skočnog zgloba u pobedi naše selekcije na šampionatu sveta protiv Kameruna - 3:0.
IMA LI NADE ZA SRBIJU? Otkriveno stanje Tijane Bošković nakon povrede koja nas je sve zabrinula!
Selektor Srbije Zoran Terzić izneo je svoje utiske posle pobede nad selekcijom Kameruna 3:0, po setovima 25:16, 25:17, 25:12, u drugom kolu grupe H na Svetskom prvenstvu.
Na meču protiv Kameruna povredila se najbolja odbojkašica Srbije Tijana Bošković. Ona je zadobila povredu desnog skočnog zgloba.
Tijana Bošković - povreda Foto: Screenshot
Selektor naše reprezentacije Zoran Terzić otkrio je šta se desilo sa Tijanom Bošković:
- Ne znam koliko je ozbiljno ili nije, koliko dugo će biti van terena. Ovo nam definitivno nije trebalo, nadam se da se neće ponoviti - naveo je Terzić, a preneo je OSS.
