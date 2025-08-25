Slušaj vest

Selektor Srbije Zoran Terzić izneo je svoje utiske posle pobede nad selekcijom Kameruna 3:0, po setovima 25:16, 25:17, 25:12, u drugom kolu grupe H na Svetskom prvenstvu.

Na meču protiv Kameruna povredila se najbolja odbojkašica Srbije Tijana Bošković. Ona je zadobila povredu desnog skočnog zgloba.

Tijana Bošković - povreda Foto: Screenshot

Selektor naše reprezentacije Zoran Terzić otkrio je šta se desilo sa Tijanom Bošković:

- Ne znam koliko je ozbiljno ili nije, koliko dugo će biti van terena. Ovo nam definitivno nije trebalo, nadam se da se neće ponoviti - naveo je Terzić, a preneo je OSS.

Tijana Bošković posle povrede
Tijana Bošković sa bolnom grimasom posle povrede
Tijana Bošković
Svetislav Pešić

Povreda Tijane Bošković Izvor: TV Arena sport/Screenshot