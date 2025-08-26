PAO DOGOVOR DVA VATERPOLO SAVEZA: Srbija i Crna Gora formirale novu Regionalnu ligu
Vaterpolo savezi Srbije i Crne Gore postigli su u Beogradu dogovor o formiranju Regionalne lige koja bi trebalo da počne krajem septembra, saopšteno je iz VSS.
U saopštenju se navodi da će u narednih desetak dana intezivirati razgovori na konstituisanju organa i radnih tela koji će doneti sve potrebne odluke za funkcionisanje takmičenja.
Iz Srbije: Radnički, Novi Beograd, Šabac, Crvena zvezda i Partizan
Iz Crne Gore: Jadran iz Herceg Novog, Primorac i Budućnost.
Dosadašnja regionalna liga sa klubovima iz Hrvatske ugašena je nakon što članice lige nisu uspele da postignu dogovor o održivom modelu organizacije takmičenja
Planirano je da se odigra 14 kola dvokružno i sa Fajnal-forom kao završnicom.
Takođe, dogovoreno je da se formira Regionalna Prva liga, koja će imati devet klubova.
Srbiju će predstavljati: Valis, Nais, Stari grad, Vukovi, Vojvodina, Zemun i Beograd, a Crnu Goru Kataro i Budva.