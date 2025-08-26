Slušaj vest

Poslednjih dana svedoci smo turbulencija u i oko Veslačkog kluba Partizan.

Upravni odbor JSD Partizan doneo je odluku o uvođenju privremenih mera u Veslački klub Partizan. Usledila je reakcija, pa je Veslački klub Partizan napustio sportsko društvo ovog kluba

Za članove privremene uprave imenovani su isključivo članovi Veslačkog kluba „Partizan“, bivši olimpijci i istaknuti sportski radnici. Njihov zadatak je jasan: u najkraćem roku, a najkasnije u roku od šest meseci, sazvati sednicu Skupštine kluba na kojoj će biti izabrani novi organi upravljanja, u potpunosti usklađeni sa odredbama Zakona o sportu, a kako ističu ovakvu odluku JSD Partizan podržalo je 90 odsto bivših veslača ovog kluba!

Povodom novonastale situacije u Veslačkom klubu Partizan, oglasio se i poznati dugogodišnji i uspešni veslački trener Nebojša Ilić.

Bivši selektor naše reprezentacije i trofejni stručnjak izneo je jasan stav:

- Od 2020. godine nemam nijednu funkciju u klubu. Te godine grupa mojih bivših veslača preuzela je rukovođenje klubom, pri čemu je došlo do ozbiljnog kršenja Zakona o sportu. Statut koji su tada izglasali bio je u potpunosti nezakonit i diskriminišući prema većem delu članstva. Primera radi, ja - trener koji je vodio posade Partizana na pet Olimpijskih igara, osvojio preko 40 medalja na svetskim i evropskim prvenstvima, a kao sportista bio četiri puta prvak Jugoslavije i univerzitetski svetski prvak - po tom statutu nisam mogao ni da budem clan Skupštine kluba, a kamoli da imam neku funkciju - ističe Ilić, a zatim nastavlja:

Sportisti su za mene najvažniji!

- Za mene su sportisti uvek na prom mestu. Znao sam da bih se, obraćanjem sportskoj inspekciji ili sudu, lako izborio za poništavanje nezakonitih odluka. Međutim, nisam želeo da remetim pripreme veslača za nastup na Olimpijadi u Tokiju, koje sam ja još 2019. kvalifikovao na te Igre. Sportisti ne smeju da budu kolateralna šteta bilo čije ambicije ili borbe za vlast - kaže poznati trener.

Ilić nema dilemu da će privremena uprava pomoći klubu i uraditi pravu stvar:

- Sigurno da jeste! Svi članovi privremenog organa su moji bivši veslači - osvajači svetskih i evropskih

medalja, olimpijci, ljudi sa vrhunskim obrazovanjem i širokim pogledom na sport i društvo. Završili su prestižne univerzitete poput Harvarda i Berklija. Imaju i zanje i svest, a što je najvanije - ispravan kodeks. Verujem da će u kratkom roku obezbediti pozitivan ambijent u klubu, što ce omogućiti regularne izbore u skladu sa zakonom - kaze llić.

Zatim se osvruo na dosadasnju upravu:

- Kititi se tuđim perjem nije vrlina. Prvih 30 godina te serije, klub je vodilo rukovodstvo na čelu sa predsednikom Dankom Unić, a ja sam bio glavni trener. Tokom tog perioda smo, svake godine, osvajali seniorsko prvenstvo Srbije. Uspesi se ne mogu prisvajati retroaktivno - zaključio je llić.

