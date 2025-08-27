Svi događaji
12:04

Srbija - Japan 3:6

Već pet grešaka naše reprezentacije koja nije krenula dobro! 

12:00

Meč je počeo

Susret Japana i Srbije upravo je počeo.

11:58

Na koga u osmini finala?

Poraženi iz meča Srbija - Japan u osmini finala će igrati protiv Holandije, dok će pobednik igrati protiv Tajlanda.

10:33

Šta je sa Tijanom Bošković?

Situacija sa povredom Tijane Bošković nije dobra, a o tome je govorio i stručni štab naše reprezentacije.

Tijana Bošković - povreda Foto: Screenshot

10:32

Japan favorit

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Japankama. Kvota na pobedu Japana iznosi 1,40 dok je na trijumf Srbije 2,70.

10:19

Sudar neporaženih

Srbija i Japan nemaju poraz u dosadašnjem toku šampionata, ali su naše dame u prednosti jer nisu izgubile niti jedan set. Odbojkašice Srbije savladale su sa po 3:0 i Kamerun i Ukrajinu, dok su Japanke od Ukrajinki izgubile dva seta.