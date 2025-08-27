SRBIJA - JAPAN: Nije krenulo dobro! Naše dame srljaju iz greške u grešku!
Poslednji meč prve faze Svetskog prvenstva odbojkašice Srbije igraju protiv Japana (sreda, 12.00).
Srbija će biti oslabljena jer je najbolja igračica Tijana Bošković doživela povredu protiv Kameruna, te će naše odbojkašice imati jako težak zadatak.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Srbija - Japan 3:6
Na koga u osmini finala?
Poraženi iz meča Srbija - Japan u osmini finala će igrati protiv Holandije, dok će pobednik igrati protiv Tajlanda.
Šta je sa Tijanom Bošković?
Situacija sa povredom Tijane Bošković nije dobra, a o tome je govorio i stručni štab naše reprezentacije.
Japan favorit
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Japankama. Kvota na pobedu Japana iznosi 1,40 dok je na trijumf Srbije 2,70.