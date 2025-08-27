Cilj Srbije je da prođe osminu finala, kako bi dobila četiri dana za oporavak najbolje odbojkašice
POSLEDNJE VESTI O POVREDI TIJANE BOŠKOVIĆ: Selektor Terzić saopšio kakvo je trenutno stanje
Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Zoran Terzić izjavio je da će Srbija u osmini finala Svetskog prvenstva igrati bez Tijane Bošković.
Bošković se povredila sredinom drugog seta na meču protiv Kameruna i nije igrala u trećem kolu grupe protiv Japana.
Tijana Bošković - povreda Foto: Screenshot
"Na sreću, nije u pitanju neka teža povreda. Tijana će vrlo brzo biti spremna za treninge, utakmice i sve ostalo. Ali kad kažem ‘vrlo brzo’, to je neki vremenski period… Koliki? To je teško reći. Da li će to biti za 7 dana, 15 dana, 4 dana... niko ne zna tačno. Zato nam je cilj da pokušamo da prođemo ovu osminu finala bez nje, pa da joj damo još par dana da se odmori, oporavi, odradi terapije… I da se nadamo da će moći da igra posle toga", rekao je Zoran Terzić.
