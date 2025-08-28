Slušaj vest

Tijana Bošković zabrinula je naciju kada je doživela jezivu povredu na meču protiv Kameruna.

Ipak, posle propuštenog meča protiv Japana, u kom je Srbija poražena sa 3:1, pojavio se i snimak Tijane Bošković koji definitivno može da raduje.

Tijana se pojavila na proslavi 21. rođendana saigračice Hene Kurtagić i hodala je samostalno, a govor njenog tela bio je pozitivan i izgledalo je kao da nije u bolovima.

U opisu objave Odbojkaškog saveza Srbije stoji:

- Večera posle utakmice sa Japanom nije mogla da prođe bez torte u čast 21. rođendana Hene Kurtagić.

Devojke su joj pevale rođendansku pesmu, a to kao da nije mogla da propusti kapiten Tijana Bošković. Ako je slavljenica poželela ovako nešto kao želju, onda joj se ona ispunila.

Svojom pojavom i laganom šetnjom prva odbojkašica sveta najbolje pokazuje kako se oporavlja, ali još uvek se ni ne nagađa kada bi ponovo mogla na teren.

Dakle, ovo su dobre vesti pred meč osmine finala Svetskog prvenstva koji će naše odbojkašice odigrati u petak od 12 protiv Holandije jer Tijana sada barem hoda samostalno. Da li će moći i na teren, ostaje da se vidi...

Terzić: Nije teža povreda

- Situacija je takva da hvala Bogu to nije teža povreda, Tijana će vrlo brzo biti spremna za treninge i utakmice. To 'vrlo brzo' je neki period i teško je prognozirati da li će to biti za četiri, sedam ili 15 dana. To niko ne zna, ali hajde da pokušamo da bez nje prođemo osminu finala, pa da joj damo posle toga još četiri dana odmora, pauze i vremena za terapije, pa da se nadamo da će moći da igra posle toga - rekao je on za sajt Odbojkaškog saveza Srbije.

