Miloš Janičić, definitivno je trenutno najveća MMA zvezda, sa naših prostora.

Miloš Janičić trenutno se nalazi u Americi, gde će se 29. avgusta boriti u okviru sve popularnije DBX promocije, poznatije kao "Dirty Boxing". Njega u Majamiju čeka meč protiv domaćeg borca Lamara Brauna.

Ponos - Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram

Miloš Janičić (28) na originalan i patriotski način najavio je borbu u Majamiju. Istakao je s ponosom Crnu Goru, zemlju u kojoj je rođen, ali i Srbiju, zbog naroda kojem pripada.

- Pozdrav svima, ja sam Miloš, dolazim iz Crno Gore, i ovde sam zbog još jedne borbe. To mi mnogo znači. Crna Gora je mala država, sa 500.000 stanovnika, i predstavljam je na velikoj sceni, u Americi - rekao je Miloš Janičić i nastavio:

- Takođe, predstavljam i Srbiju, sve to znači mnogo, posebno kada dobijam podršku. Nokaut je savršen, ali znate, i svaka odluka je dobra za mene. Trijumf je trijumf. Samo želim da pobedim.

Podsetimo, u svom debitantskom nastupu pod okriljem DBX-a, Janičić je savladao Giljermea Bastosa sudijskom odlukom nakon tri uzbudljive runde. Ta borba nije prošla nezapaženo – proglašena je za borbu večeri, a Janičić je nagrađen i bonusom.

Miloš Janičić je na svojim borbama ulazio noseći oko sebe zastavu nekadašnje Kraljevine Crne Gore, trobojku u bojama crveno, plavo i belo, sa grbom na kojem je dvoglavi beli orao, a unutar njega lav, na crveno-zelenoj podlozi.