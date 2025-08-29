SRBIJA - HOLANDIJA: Ne ide, pa ne ide! Holanđanke na set od pobede!
Odbojkašice Srbije u petak od 12 časova igraju meč osmine finala Svetskog prvenstva protiv Holandije, a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
SRBIJA - HOLANDIJA 0:1 (25:27, 24:26
Holandija osvaja drugi set
Ponovo se igralo na razliku, ali ponovo su Holanđanke osvojile set, ovaj put sa 26:24.
Srbija - Holandija 21:22
Najlepši poen na utakmici pripada Srbiji. Drama i u finišu drugog seta!
Srbija - Holandija 11:8
Deluje da su se naše dame oporavile od šokantno izgubljenog prvog seta. Igraju odlično u drugom, videćemo da li će zadržati isti nivo igre do kraja.
Srbija - Holandija 12:11
Imala je Holandija tri poena prednost, ali naše devojke su dodale gas i napravile preokret!
Tijana na klupi!
Najbolja srpska odbojkašica je u sastavu tima, ali nije u startnoj postavi. Videćemo da li će moći da pomogne saigračicama u borbi za četvrtfinale.
Terzić pred meč sa Holandijom
Selektor naše reprezentacije Zoran Terzić pred meč sa Holandijom otkrio je da je naš tim na treninzima radio na stvarima koje nisu dobro funkcionisale protiv Japana.
"Pre svega neke osnovne stvari koje nismo radili na jučerašnjoj utakmici. Kada to kažem prvo mislim na tranziciju, dizanje te druge lopte, bez obzira na ko to bio. Tu smo bili slabi i gubili smo mnogo poena. Generalno smo odradili trening gde smo imali video, pa smo pokazali kako Holanđanke napadaju u odrađenim pozicijama. Kako treba da se odradi blok i odbrana i to smo radili na treningu. Izgledalo je to poprilično dobro, ne bi trebalo da bude nekih problema".
Tijana Bošković u sastavu tima!
Sjajne vesti stižu iz tabora Srbije pred meč osmine finala sa Holandijom. Najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković biće u sastavu tima za ovaj meč. Podsetimo, Tijana je u drugom kolu grupe H protiv Kameruna doživela povredu skočnog zgloba, pa je propustila meč protiv Japana. Danas će biti u sastavu, ali nije poznato koliko će moći da pomogne ekipu u okršaju sa Holanđankama.