13:09

Srbija - Holandija 3:1

Sjajno su otvorile treći set naše odbojkašice!

13:08

Počeo je treći set

Naše devojke kreću na sve ili ništa!

13:01

Holandija osvaja drugi set

Ponovo se igralo na razliku, ali ponovo su Holanđanke osvojile set, ovaj put sa 26:24.

13:00

Srbija - Holandija 24:24

I drugi set igraće se na razliku!

12:53

Srbija - Holandija 21:22

Najlepši poen na utakmici pripada Srbiji. Drama i u finišu drugog seta!

12:48

Srbija - Holandija 16:19

Katastrofa Srbije. Ne ide, pa ne ide...

12:43

Srbija - Holandija 14:13

Holanđanke su prišle, a Terzić uzima tajm-aut.

12:40

Srbija - Holandija 11:8

Deluje da su se naše dame oporavile od šokantno izgubljenog prvog seta. Igraju odlično u drugom, videćemo da li će zadržati isti nivo igre do kraja.

12:36

Srbija - Holandija 7:5

Preokret Srbije! Mogu li naše dame do osvajanja drugog seta?!

12:35

Srbija - Holandija 3:5

Loš start naših dama u drugom setu.

12:32

Počeo je drugi set

Prvi set su dobile Holanđanke koje su osvojile i uvodni poen u drugom setu.

12:28

Holandija osvojila prvi set

Nestvaran preokret Holanđanki koje su prvi set dobile sa 27:25.

12:25

Srbija - Holandija 24:24

Drama! Igraće se na razliku!

12:24

Srbija - Holandija 23:23

Holanđanke se vraćaju u najgorem mogućem trenutku!

12:21

Srbija - Holandija 22:19

Blizu osvajanja prvog seta su naše dame.

12:17

Srbija - Holandija 19:17

Serija naših dama u idealnom trenutku! 

12:15

Srbija - Holandija 16:16

Gledaćemo pravu dramu u finišu prvog seta.

12:12

Srbija - Holandija 12:11

Imala je Holandija tri poena prednost, ali naše devojke su dodale gas i napravile preokret! 

12:03

Srbija - Holandija 3:3

Žestoka bitka na terenu od samog starta prvog seta!

12:00

Meč je počeo

Upravo je počeo susret između Srbije i Holandije

11:59

Tijana na klupi!

Najbolja srpska odbojkašica je u sastavu tima, ali nije u startnoj postavi. Videćemo da li će moći da pomogne saigračicama u borbi za četvrtfinale.

11:47

Kostur osmine finala

11:44

Meč odluke uskoro počinje

11:41

Terzić pred meč sa Holandijom

Selektor naše reprezentacije Zoran Terzić pred meč sa Holandijom otkrio je da je naš tim na treninzima radio na stvarima koje nisu dobro funkcionisale protiv Japana.

"Pre svega neke osnovne stvari koje nismo radili na jučerašnjoj utakmici. Kada to kažem prvo mislim na tranziciju, dizanje te druge lopte, bez obzira na ko to bio. Tu smo bili slabi i gubili smo mnogo poena. Generalno smo odradili trening gde smo imali video, pa smo pokazali kako Holanđanke napadaju u odrađenim pozicijama. Kako treba da se odradi blok i odbrana i to smo radili na treningu. Izgledalo je to poprilično dobro, ne bi trebalo da bude nekih problema".

11:30

Tijana Bošković u sastavu tima!

Sjajne vesti stižu iz tabora Srbije pred meč osmine finala sa Holandijom. Najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković biće u sastavu tima za ovaj meč. Podsetimo, Tijana je u drugom kolu grupe H protiv Kameruna doživela povredu skočnog zgloba, pa je propustila meč protiv Japana. Danas će biti u sastavu, ali nije poznato koliko će moći da pomogne ekipu u okršaju sa Holanđankama.

Tijana Bošković sa bolnom grimasom posle povrede
Tijana Bošković sa bolnom grimasom posle povrede Foto: Screenshot