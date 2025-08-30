Slušaj vest

Neverovatna vest dolazi iz Švedske, a u glavnoj ulozi bila je trostruka olimpijska šampionka u plivanju.

Plivačica Sara Šestrem doživela je pravu dramu na porođaju, ali sa srećnim krajem.

Sara Šestrem, olimpijska šampionka u plivanju Foto: MELI PETERSSON ELLAFI / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Sara Šestrem dovedena je na pregled pet sati pre porođaja, ali su je lekari poslali kući. Kako izveštava portal "Aftonbladet", Sara je po dolasku kući počela obilno da krvari i morala je da pozove hitnu pomoć.

Najbliža bolnica nije imala slobodnih kreveta i sportistkinja je odbijena sa obrazloženjem da su popunjeni kapaciteti. Morala je Sara da ide u drugu bolnicu, koja je bila daleko.

- Putovanje do bolnice je izgledalo beskrajno. Vozili smo pod punim gasom i rotacijom. Bol je bio neopisiv, ali je bilo prekasno za lekove protiv bolova koje sam planirala da koristim. Iskreno sam verovala da neću preživeti. Kada smo stigli, vrata auta su se otvorila, a naša beba je već bila rođena. Tu, baš na ulazu u bolnicu - rekla je Šestremova.

Uprkos ekstremnoj situaciji, Sara je bezbedno rodila sina. Dečak je dobio ime Adrijan. Nema pretnje po zdravlje majke i deteta. Sportistkinja je priznala da je trenutak kada je držala bebu na grudima bio najvažniji u njenom životu.

- Bilo je bolno i magično u isto vreme. Mom telu i duši će biti potrebno vremena da se oporave. Ali, beskrajno smo zahvalni što je konačno ovde, što je zdrav i srećan - napisao je Šestremova na društvenim mrežama.

Sara Frederika Šestrem (32) dominirala je u plivačkim disciplinama delfin i slobodan stil. Višestruka je svetska rekorderka u nekoliko disciplina u velikim i malim bazenima, olimpijska pobednica iz Rija 2016, ali i Pariza 2024. i prva Šveđanka koja je osvojila olimpijsko zlato u plivanju u istoriji. Višestruka je svetska i evropska prvakinja u plivanju u velikim i malim bazenima.

Sara Šestrem olimpijska šampionka u plivanju sa mužom Foto: Printskrin/Instagram

Sa ukupno 17 osvojenih medalja na svetskim prvenstvima u velikim bazenima, od čega osam zlatnih (zaključno sa SP 2019), Sara Šestrem najuspešnija je žena u istoriji svetskih prvenstava. Dva puta je proglašavana za najbolju sportiskinju Švedske.

Šestremova je učestvovala na pet uzastopnih Olimpijskih igara, od Pekinga 2008. do Pariza 2024. Osvojila je šest olimpijskih medalja: tri zlatne (100 metara leptir, 100 metara slobodno i 50 metara slobodno), dve srebrne (200 metara slobodno i 50 metara slobodno) i jednu bronzanu (100 metara slobodno).

U januaru 2022. godine, Sara Šestrem je objavila veridbu sa svojim dečkom, švedskim mačevaocem Johanom de Jong Skierusom, sa kojim je bila u vezi deset godina. Sada su postali roditelji dečaka.