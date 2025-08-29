Suze odbojkašica Srbije posle eliminacije sa Svetskog prvenstva obišle su svet
SUZE SRPSKIH ODBOJKAŠICA OBIŠLE PLANETU! Teško su podnele bolnu eliminaciju, nisu mogle da obuzdaju emocije! (VIDEO)
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da stigne do četvrtfinala Svetskog prvenstva pošto je u osmini finala poražena od Holandije sa 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).
Naše dame bile su na korak od epskog preokreta, ostavile su srce na terenu i veoma teško podnele su eliminaciju.
Suze srpskih odbojkašica posle eliminacije sa Svetskog prvenstva Foto: PrintScreen / RTS
Scena posle meča, u kom naše odbojkašice plaču, dok Holanđanke slave prolaz dalje, obišla je planetu. U kadru je u jednom trenutku bila Tijana Bošković koju su preplavile emocije, kao i Aleksandra Uzelac i Hena Kurtagić.
Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:
