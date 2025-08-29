Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da stigne do četvrtfinala Svetskog prvenstva pošto je u osmini finala poražena od Holandije sa 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).

Naše dame bile su na korak od epskog preokreta, ostavile su srce na terenu i veoma teško podnele su eliminaciju.

Suze srpskih odbojkašica posle eliminacije sa Svetskog prvenstva Foto: PrintScreen / RTS

Scena posle meča, u kom naše odbojkašice plaču, dok Holanđanke slave prolaz dalje, obišla je planetu. U kadru je u jednom trenutku bila Tijana Bošković koju su preplavile emocije, kao i Aleksandra Uzelac i Hena Kurtagić.

Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:

