Veslački klub Partizan oglasio se zvaničnim saopštenjem Privremene uprave kluba.

Najuspešniji klub istupio je pre četiri dana iz JSD Partizan. Odluka je obrazložena tvrdnjom da u klubu vlada "haotično stanje" i da je neophodno njegovo očuvanje od propadanja.

Povodom te situacije ubrzo su se izjasnili i iz Jugoslovenskog sportskog društva. Sada stiže saopštenje Privremene uprave Veslačkog kluba Partizan, koje prenosimo u celosti:

- Na osnovu odluke JSD Partizan od 25. avgusta 2025. godine, a po nalazima nadležnih inspekcija i mišljenju Ministarstva sporta Republike Srbije, uvedena je Privremena uprava Veslačkog kluba Partizan.

Za ovlašćenog zastupnika kluba imenovan je Marko Marjanović, učesnik Olimpijskih igara, višestruki prvak države i osvajač brojnih evropskih i svetskih medalja.

Članovi uprave su: Andrija Šljukić, Ivan Posavec, Jovan Popović i Vuk Matović – svi bivši veslači Partizana, osvajači velikog broja medalja, a danas obrazovani ljudi, ostvareni u svojim profesionalnim karijerama.

Mandat Privremene uprave traje šest meseci i obuhvata:

1. Usklađivanje statuta i rada kluba sa Zakonom o sportu;

2. Sprovođenje izbora novih organa upravljanja - preduslova za ukidanje privremene uprave;

3. Nezavisnu reviziju i veću transparentnost finansijskog poslovanja;

4. Jačanje sportskog pogona i podrške veslačima svih uzrasta.

Privremena uprava je dana 28. 8. 2025. godine zvanično preuzela rad klupskih prostorija. Iako je bilo pokušaja opstrukcije od strane prethodnog rukovodstva, želimo da istaknemo da je preuzimanje obavljeno na miran i dostojanstven način, uz pomoć zaposlenih, bez bilo kakvih sukoba i bez uvlačenja dece-sportista u neprijatne situacije. Tvrdnje o 'nasilnim pokušajima' ulaska u klub apsolutno su neistinite.

Naš jedini cilj jeste da obezbedimo normalan rad, fer i pošteno upravljanje i stabilan razvoj Veslačkog kluba Partizan. Sve odluke donosićemo u interesu sportista, u stalnom dijalogu sa trenerima, roditeljima i prijateljima kluba. Zahvaljujemo se Ministarstvu sporta Republike Srbije na razumevanju i JSD Partizan na podršci.

Obavezujemo se da ćemo svoj mandat obavljati odgovorno, transparentno i zakonito, u saradnji sa nadležnim institucijama i Veslačkim savezom Srbije.

Uvereni smo da će, uz podršku svih vas, VK Partizan biti uspešan i na nivou koji njegova tradicija i ugled zaslužuju.

S poštovanjem,

Privremena uprava VK Partizan Marko Marjanović, Andrija Šljukić, Ivan Posavec, Jovan Popović, Vuk Matović - navodi se u saopštenju.

