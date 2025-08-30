Slušaj vest

Crnogorski MMA borac Miloš Janičić ostvario je spektakularnu pobedu na borilačkom događaju "Dirty Boxing" 3 u Majamiju, gde je američkog protivnika Lamara Brauna poslao na pod već u prvoj rundi.

Od prvog zvona krenuo je da pritiska Brauna snažnim i preciznim udarcima, ne ostavljajući mu prostor za reakciju.

Miloš Janičić protiv Giljermea Bastosa

Već posle nekoliko razmenjenih poteza, jedan od Miloševih žestokih udaraca srušio je Brauna na pod, a potom je usledila serija završnih udaraca dok je Amerikanac bio bespomoćan na tlu.

Sudija nije imao izbora osim da prekine meč, a Janičić je time upisao još jednu impresivnu pobedu nokautom i potvrdio da s razlogom slovi za jednog od najopasnijih boraca sa Balkana.

Pogledajte kako je Janičić došao do pobede:

Podsetimo, u svom debitantskom nastupu pod okriljem DBX-a, Janičić je savladao Giljermea Bastosa sudijskom odlukom nakon tri uzbudljive runde. Ta borba nije prošla nezapaženo – proglašena je za borbu večeri, a Janičić je nagrađen i bonusom.