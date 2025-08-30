JANIČIĆ DEMOLIRAO AMERIKANCA U MAJAMIJU! OVAJ MOMAK JE NEZAUSTAVLJIV! Bacio protivnika na pod, pa ga unakazio od batina! Pogledajte ovaj brutalan nokaut! VIDEO
Crnogorski MMA borac Miloš Janičić ostvario je spektakularnu pobedu na borilačkom događaju "Dirty Boxing" 3 u Majamiju, gde je američkog protivnika Lamara Brauna poslao na pod već u prvoj rundi.
Od prvog zvona krenuo je da pritiska Brauna snažnim i preciznim udarcima, ne ostavljajući mu prostor za reakciju.
Već posle nekoliko razmenjenih poteza, jedan od Miloševih žestokih udaraca srušio je Brauna na pod, a potom je usledila serija završnih udaraca dok je Amerikanac bio bespomoćan na tlu.
Sudija nije imao izbora osim da prekine meč, a Janičić je time upisao još jednu impresivnu pobedu nokautom i potvrdio da s razlogom slovi za jednog od najopasnijih boraca sa Balkana.
Pogledajte kako je Janičić došao do pobede:
Podsetimo, u svom debitantskom nastupu pod okriljem DBX-a, Janičić je savladao Giljermea Bastosa sudijskom odlukom nakon tri uzbudljive runde. Ta borba nije prošla nezapaženo – proglašena je za borbu večeri, a Janičić je nagrađen i bonusom.