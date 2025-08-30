– Vratili smo se sa vrlo kvalitetnog turnira u Ohridu, na kom je učestvovalo osam ekipa i sve te ekipe će se ove godine takmičiti u Evropi, od Evrokupa do Lige šampiona. Mislim da smo dobili neku jasniju i realnu sliku koliko vredimo u ovom trenutku. Bilo je mnogo dobrih momenata, ali i ,,crnih rupa“, kada smo ulazili u tehničke greške, koje nisu bile posledica agresivnosti protivničkih odbrana, već neke naše neuigranosti i činjenice da su momci prvi put bili zajedno u nekim mečevima. To smo pokušali da rešimo u ovih sedam dana. Što se tiče samog protivnika, mislili smo da je Karvina neka sredina što se tiče žreba, da nije ni najjači ni najslabiji protivnik. Kako smo prošli skauting i njihove evropske mečeve iz prošle godine, i sve što smo uspeli sad da vidimo iz prijateljskih utakmica, čini mi se da i nismo baš imali sreće.