"SRCE JAČE OD TIŠINE" Snažna poruka crno-belih pred prvi duel sa Karvinom
Rukometaši Partizana danas od 18 časova igraju prvu utakmicu specijalnih kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Karvine. Iako se meč igra u hramu rukometa na Banjici, crno-beli zbog kazne EHF neće imati podršku svojih navijača u tako važnom trenutku.
Trener Đorđe Ćirković sumirao je utiske iz pripremnog perioda i istakao da je pred njegovim timom težak izazov.
– Vratili smo se sa vrlo kvalitetnog turnira u Ohridu, na kom je učestvovalo osam ekipa i sve te ekipe će se ove godine takmičiti u Evropi, od Evrokupa do Lige šampiona. Mislim da smo dobili neku jasniju i realnu sliku koliko vredimo u ovom trenutku. Bilo je mnogo dobrih momenata, ali i ,,crnih rupa“, kada smo ulazili u tehničke greške, koje nisu bile posledica agresivnosti protivničkih odbrana, već neke naše neuigranosti i činjenice da su momci prvi put bili zajedno u nekim mečevima. To smo pokušali da rešimo u ovih sedam dana. Što se tiče samog protivnika, mislili smo da je Karvina neka sredina što se tiče žreba, da nije ni najjači ni najslabiji protivnik. Kako smo prošli skauting i njihove evropske mečeve iz prošle godine, i sve što smo uspeli sad da vidimo iz prijateljskih utakmica, čini mi se da i nismo baš imali sreće.
Šef stručnog štaba veruje da će njegov tim, uprkos praznim tribinama, pokazati srce i nadjačati tišinu.
– Radi se o jednoj izuzetno dobroj, uigranoj ekipi, jer su godinama na okupu, sa istim trenerom. Jedan nivo automatizma se primećuje, pogotovo u napadu. Neverovatno je do kog nivoa su to postigli. Prave tek 2-3 tehničke greške po meču. Tokom pauze su igrali turnire i videli smo da imaju malo izgubljenih lopti i daju 30 golova. Kad ekipa ima takve karakteristike, teško je pobediti, a ne praviti razliku. Znate u kakvom ambijentu ćemo igrati zbog kazne. Ta kazna je tišina. Tribine će biti prazne, ali nadam se pozitivnom rezultatu uprkos svemu, jer postoji ogromna volja i želja od nas da to prebrodimo. Nadam se da će srce ovih momaka, šampiona, biti jače od tišine – zaključio je Ćirković.
Prenos utakmice Partizan – Karvina možete pratiti na Areni Sport 4 danas od 18 časova.
