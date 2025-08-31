Slušaj vest

Proslavljeni UFC borac i suvlasnik BKFC organizacije, Konor Mekgregor, doživeo je veliku neprijatnost u Budvi.

Mekgregor, koji je bio glavni promoter prvog izdana "Bare Knuckle Fighting Chapionship" spektakla u Budvi, preživeo je pravu dramu Crnoj Gori.

U diskoteci "Top Hil" trebale su da se održe borbe u globalno najbrže rastućem sportu (borbe golim šakama), ali jezivo nevreme prekinulo je ovaj spektakl.

Padala je jaka kiša i duvao snažan vetar, pa su učesnici i publika morali da beže od oluje, a jedan gledalac završio je u bolnici pošto mu je na glavu pao led ekran.

Dok je bežao glavom bez obzira, Mekgregor je upalio kameru i podelio svoje utiske.

Priznao je slavni borac da je bio ozbiljno zabrinut za svoju bezbednost.

"Budva je donela gromove, bejbi. To je bila najluđa stvar ikada. O, moj Bože. Sedeo sam tamo, a mesto je počelo da podrhtava i trese se i nisam želeo da čekam… Znao sam da ovo nije bezbedno", otkrio je Konor.

"Bio sam u ringu sa lokalnim borcem iz Crne Gore, posle velikog nokaut završetka. Spremali smo se da proslavimo, a onda je oluja samo eruptirala niotkuda. Majka priroda…", dodao je Konor.

