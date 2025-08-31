Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Francuske plasirala se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u Bangkoku pobedila Kinu sa 3:1, po setovima, 25:20, 27:25, 22:25, 25:20.

Najefikasnija u selekciji Francuske bila je Elena Kazot sa 22 poena, Iman Ndiaje je upisala 20 poena, a Ameli Rotar je dodala 18 poena.

Bolja od ostalih u reprezentaciji Kine bila je Juanjuan Van sa 15 poena, dok je Mengže Vu zabeležila 13 poena.

Francuskoj je ovo prvi plasman u četvrtfinale na planetarnoj smotri, a Svetsko prvenstvo na Tajlandu prvo je na kojem nastupaju nakon 1974. godine.

Francuska će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv pobednika meča između Brazila i Dominikanske Republike.