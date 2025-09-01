Slušaj vest

Bokserski klub Železnik na velika vrata ušao je na sportsku scenu Srbije.

Iako mlad klub, osnovan 2022. godine, BK Železnik već pravi velike rezultate koji su odjeknuli u javnosti.

Član Veća za sport Gradske opštine Čukarica, Đorđe Bulić, obišao je Bokserski klub „Železnik“ i tom prilikom razgovarao sa trenericom i aktivnom reprezentativkom Anastasijom Nikolovski, kao i sa mladim bokserima.

„Klub je osnovan krajem 2022. godine i danas broji oko dvadeset članova svih uzrasta. Klub se nalazi na stadionu FK Železnik i deo je Sportskog društva Železnik. Uspeli smo da za kratko vreme izgradimo ime i da spojimo takmičarski i rekreativni boks. Naš cilj je da svako ko dođe pronađe svoje mesto – bilo da želi medalje ili da trenira radi zdravlja i discipline“, kaže Nikolovska.

Iako mlad, klub već ima značajne rezultate. Naša bokserka Milena Matović zauzima peto mesto u svetu i treće u Evropi i naš Mladi Vuk Milenković u kategoriji do 80 kilograma, redovan je reprezentativac Srbije i jedan od najperspektivnijih boksera svoje generacije.

Posebnu pažnju BK „Železnik“ posvećuje ženskoj ekipi. „Ženski boks je sve popularniji, a za to su zaslužni predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, selektor Mirko Ždralo i naše reprezentativke – Dragana Jovanović, Sara Ćirković, Anđela Branković, Kristina Kuluhova, Anastasija Lukajić, Milena Matović i mnoge druge. Njihovi rezultati su motivacija svima nama“, ističe Nikolovska.

Pored rada sa mlađim kategorijama i ženskom ekipom, Anastasija je i član nacionalnog tima i završava specijalizaciju za boks na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Za treninge seniora i seniorki zadužen je Stefan Hubert, jedan od najboljih mladih srpskih trenera, čime je stručni tim kluba dodatno ojačan.

Na kraju posete, član Veća za sport Đorđe Bulić istakao je zadovoljstvo što Čukarica ima još jedan mlad klub koji uspešno predstavlja opštinu ali i naselje Železnik na svim takmičenjima, i poželeo im sreću u daljem radu.

