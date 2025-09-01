Melinda Utaši sa trenerom i peharom

Takmičenje je trajalo od 28. do 31. avgusta u organizaciji Bokserskog saveza Srbije i okupilo je 56 mladih boksera i bokserki iz deset zemalja – Moldavije, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Kazahstana, Crne Gore, Rumunije, Severne Makedonije, Poljske, Grčke i Srbije.

Turnir „Vojvođanska zlatna rukavica“ ima bogatu tradiciju i jedan je od onih koji u Evropi imaju značajnu stepenicu u razvoju mladih boksera, turnir odakle su ponikli brojni šampioni.

Finalni dan ovo takmičenja u Subotici doneo je 15 mečeva, gde su u devet borbi slavili predstavnici srpskih klubova.

Žiri je za najbolju bokserku turnira proglasio Melindu Utaši (do 48 kg) koja je u finalu na poene savladala Beloruskinju Angelinu Hižovskaju.

Za najbolju tehničarku 43. “Vojvođanske zlatne rukavice” proglašena je Nikolina Džida (do 52 kg) bronzana devojka sa Svetskog IBA omladinskog prvenstva koje je 2024. održano u Budvi. U finalu takmičenja u Subotici Nikolina je u drugoj rundi razornim udarcima primorala na predaju Janu Savić.

Trofej najboljeg boksera pripao je reprezentativcu Srbije Đorđu Đoriću koji je u meču poluteške kategorije do 80 kg, prekidom u drugoj rundi savladao Bakira Ličinu iz Novog Pazara.

Za najboljeg stranog boksera proglašen je Radoslav Lončar iz Crne Gore.

Rezultati finala:

Omladinke do 48 kg: Melinda Utaši – Angelina Hižovskaja (BLR) 3:0, do 52 kg: Jana Savić – Nikolina Džida 0:2 (RSC/2), do 54 kg: Nada Krivačević – Zarden Gauhar (KAZ) 2:1, do 60 kg: Milica Pantelić – Anja Salata 3:0.

Omladinci do 51 kg: Ljubiša Staletović – Nikola Maksimović 0:3, do 54 kg: Filip Stanojević – Aleksander Cenusa (MDA) 3:0, do 57 kg: Nikola Bogatinoski – Gabor Horvat 2:0 (RSC/2), do 60 kg: Nikita Negruta (MDA) – Danilo Šćepanović 2:0 (KO/1), do 63,5 kg: Danilo Marković (MNE) – Petar Sandić 3:0, do 67 kg: Dušan Marović - Vasilije Đurđević 0:2 (AB/1), do 71 kg: Ivan Krivačević - Danil Guaranda (MDA) 0:3, do 75 Ivan Siniak (BLR) - Nikita Lisli (MDA) 3:0, do 80 kg: Bakir Ličina – Đorđe Đorić 0:2 (KO/2), do 86 kg: Veljko Ristić - Radoslav Lončar (MNE) 0:2 (RSC/2), do 92 kg: Kevin Major – Stanislav Žilijanin (BLR) 0:2 (KO/1).

