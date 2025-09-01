Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je  u Bangkoku u osmini finala pobedila selekciju Slovenije 3:0 (30:28, 25:13, 29:27).

Najefikasnije kod reprezentacije Turske bile su Melisa Vargas sa 20 poena i Eda Erdem sa 17 poena.

Kod selekcije Slovenije najefikasnije su bile Fatumata Sila i Eva Zatkovič sa po 15 poena.

Reprezentacija Turske će u četvrtfinalu igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO