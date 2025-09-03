Slušaj vest

Najefikasnije kod reprezentacije Japana bile su Jukiko Vada sa 27 poena i Maju Išikava sa 25 poena.

Kod selekcije Holandije najefikasnije su bile Eles Dambrink sa 19 poena i Elin Timerman sa 18 poena.

Reprezentacija Japana će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Sjedinjenih Američkih Država i Turske.

(Beta)

Svetislav Pešić izjava pred Tursku