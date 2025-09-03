Ženska odbojkaška reprezentacija Japana plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Bangkoku pobedila selekciju Holandije 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).
JAPANKE UZ DRAMU DO BORBE ZA MEDALJU: Odbojkašice Japana slavile nad Holandijom i plasirale se u polufinale SP
Najefikasnije kod reprezentacije Japana bile su Jukiko Vada sa 27 poena i Maju Išikava sa 25 poena.
Kod selekcije Holandije najefikasnije su bile Eles Dambrink sa 19 poena i Elin Timerman sa 18 poena.
Reprezentacija Japana će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Sjedinjenih Američkih Država i Turske.
(Beta)
