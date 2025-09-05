Odbojkaši Srbije i Kanade odigrali su u Beogradu prijateljsku utakmicu, koja je završena nerešenim rezultatom 2:2, po setovima 20:25, 26:24, 23:25, 33:31.
PRIJATELJSKI MEČ U NEOBIČNOM FORMATU: Odbojkaši Srbije i Kanade odigrali - nerešeno!
Prijateljski meč održan je u neobičnom formatu, od četiri seta, a najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 18 poena, dok je Dušan Nikolić upisao 15 poena.
U selekciji Kanade bolji od ostalih je bio Zander Ketšinski sa 13 poena.
Druga pripremna utakmica između Srbije i Kanade na programu je sutra od 16.30, u dvorani Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, u Košutnjaku.
Odbojkaši Srbije putuju 9. septembra na Filipine, gde ih očekuje učešće na 21. Svetskom prvenstvu.
Srbija će u Grupi H u Manili igrati protiv Brazila, Češke i Kine, a plasman u osminu finala osiguraće dve najbolje plasirane reprezentacije.
Svetsko prvenstvo na Filipinima igra se od 12. do 28. septembra.
(Beta)
