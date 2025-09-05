Slušaj vest

Prijateljski meč održan je u neobičnom formatu, od četiri seta, a najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 18 poena, dok je Dušan Nikolić upisao 15 poena.

U selekciji Kanade bolji od ostalih je bio Zander Ketšinski sa 13 poena.

Druga pripremna utakmica između Srbije i Kanade na programu je sutra od 16.30, u dvorani Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, u Košutnjaku.

Odbojkaši Srbije putuju 9. septembra na Filipine, gde ih očekuje učešće na 21. Svetskom prvenstvu.

Srbija će u Grupi H u Manili igrati protiv Brazila, Češke i Kine, a plasman u osminu finala osiguraće dve najbolje plasirane reprezentacije.

Svetsko prvenstvo na Filipinima igra se od 12. do 28. septembra.

(Beta)