Italiju su do pobede vodile Ekaterina Antropova sa 28 poena i Mirijam Silja sa 21 poenom. Paola Egonu pobedi je doprinela sa 11 poena, a Stela Nervini sa osam poena.

U ekipi Brazila najefikasnije su bile Gabrijela Braga Gimaraeš sa 29 poena i Rozamarija Montibeljer sa 20 poena. Dijana Duarte dodala je 15 poena.

Italija će u finalu u nedelju od 14.30 igrati protiv Turske.

Turska se ranije danas prvi put plasirala u finale, pošto je pobedila Japan 3:1 u setovima (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).

(Beta)

