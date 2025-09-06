Slušaj vest

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Dražen Luburić sa 17 poena. Miran Kujundžić je dodao osam poena, dok su Aleksandar Stefanović i Aleksandar Nedeljković upisali po sedam poena.

Kod selekcije Kanade najefikasniji je bio Šeron Vernan-Evans sa 17 poena, dok su Isak Heslinga i Zander Ketržinski dodali po devet poena.

Reprezentacija Srbije će u utorak otputovati na Filipine, gde će od ;12. do 28. septembra biti održano Svetsko prvenstvo, na kom će srpski odbojkaši igrati u ;Grupi H u Manili sa selekcijama Brazila, Češke i Kine.

(Beta)

