Odbojkašice Brazila osvojile su danas bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, pošto su u Bangkoku savladale Japan sa 3:2, po setovima 25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16.

Najefikasnija u selekciji Brazila bila je Gabrijela Gimaraeš sa 35 poena, Julija Izabel Bergman je upisala 13 poena, dok je 11 poena zabeležila Rozamarija Montibeljer.

Najbolji učinak u reprezentaciji Japana imala je Sato Jošino sa 34 poena, a Maju Išikava je zabeležila 23 poena.

Od 14.30 u finalu Svetskog prvenstva na Tajlandu igraju Italija i Turska.

Srbija, koja je dvostruki uzastopni svetski prvak, takmičenje je završila porazom u osmini finala od Holandije (2:3).

