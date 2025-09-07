Slušaj vest

Košarkaši  Gruzije savladali su Francusku u utakmici osmine finala Eurobasketa u Rigi rezultatom 

Ekipa Aleksandra Džikića tako je napravila novu megasenzaciju na Evropskom prvenstvu i izbacila favorizovane Francuze.

Gruzija će se u četvrtfinalu sastati sa Finskom.

Ušli su Gruzijci mnogo bolje i organizovanije u utakmicu,, utakmica je bila čvrsta i egal.

U trećoj četvrtini, ekipa Aleksandra Džikića uspela je da napravi razliku, i čuvala je prednost sve do kraja utakmice. Na momente se činilo da Francuska može do preokreta, ali je Gruzija ipak u završnici bila uspešnija i slavila posle velike drame za četvrtfinale!

Najefikasniji u redovima ekipe srpskog trenera Aleksandra Džikića bili su Tornike Šengelija i Kamar Boldvin sa po 24 poena.

Aleksander Mamukelašvili je ubacio 14.

