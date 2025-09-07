Slušaj vest

Vozač Red Bula Maks Ferstapen trijumfovao je na Velikoj nagradi Italije i tako upisao treću pobedu u sezoni, a ukupno 66. u svojoj bogatoj karijeri.

Drugo mesto pripalo je Landu Norisu, vozaču Meklarena, koji nastavlja da se bori za titulu sa svojim timskim kolegom Oskarom Pjastrijem. Mladi Australijanac zauzeo je treću poziciju, čime je Meklarenu doneo vredne bodove i učvrstio se na vrhu šampionata.

Formula 1 2025/2026

Na četvrtom mestu završio je vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je pred domaćom publikom pokušao da dođe do podijuma, ali su rivali iz Meklarena i Red Bula ipak bili uspešniji. Bodove su još osvojili Džordž Rasel u Mercedesu, zatim Luis Hamilton iz Ferarija, Aleks Albon iz Vilijamsa, kao i Gabrijel Bortoleto (Zauber), Kimi Antoneli (Mercedes) i mladi Francuz Isak Hađar (Rejsing Buls).

U generalnom plasmanu Pjastri i dalje vodi sa 324 boda, Noris je drugi sa 293, dok se Ferstapen nalazi na trećem mestu sa 230 osvojenih bodova. Kada je reč o konstruktorskom poretku, Meklaren ubedljivo prednjači sa 617 bodova, Ferari drži drugo mesto sa 280, a Mercedes je treći sa 260 osvojenih poena.

Naredna stanica Formule 1 biće Velika nagrada Azerbejdžana, koja je zakazana za 21. septembar u Bakuu.

