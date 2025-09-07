Slušaj vest

Nakon završetka UFC Fight Night događaja u Parizu 6. septembra, potpredsednik UFC-a i čovek zadužen za međunarodnu politiku i saradnju, David Šo, izjavio je da je u planu da se tokom naredne godine održe UFC događaji u više zemalja, a među pomenutim destinacijama našla se i Srbija.

Ovo je prvi put da je visoki zvaničnik UFC-a direktno pomenuo našu zemlju kao potencijalnog domaćina jednog ovakvog spektakla, što potvrđuje rastući značaj Srbije na svetskoj MMA sceni i strateški položaj Balkana.

1/9 Vidi galeriju MMA turnir Foto: Promo

Delegacija MMA saveza Srbije, koja je prisustvovala prethodnim UFC događajima, uključujući i ovaj u Parizu, imala je priliku da razgovara sa predstavnicima UFC-a. Predstavnici Saveza pozdravljaju izjavu Dejvida Šoa i raduju se mogućnosti da Srbija postane strateška tačka za dalji razvoj MMA-a u regionu.

Nadamo se da će UFC doći u Beograd, jer bi to bio vrhunski spektakl - a oči celog sveta bile bi usmerene ka Srbiji!

BONUS VIDEO: