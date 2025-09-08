Slušaj vest

Malo je nedostajalo da MMA spektakl u Zagrebu u organizaciji FNC poprimi obrise ozbiljnog incidenta.

 Umesto uzbudljivih 12 borbi na ovom MMA eventu, u žižu javnosti došao je sukob između Mirka Filipovića, nekadašnjeg borca iz Hrvatske i Darka Stošića, fajtera iz Srbije.

Darko Stošić i David Radulović
Darko Stošić i David Radulović Foto: Printskrin/Fejsbuk

Evo, o čemu se zapravo radi. Do sukoba je kada je Stošićev trener David Radulović bacio flašicu vode prema Miranu Fabjanu. Naime, Slovenac se ovaj put nije borio u oktagonu, ali je gasno navijao za Ivana Vitasovića u borbi sa Darkom Stošićem. Ta flašica vode umesto Fabjana pogodila je sina Mirka Filipovića. I tako je sve počelo...

Kada se desio incident, kamere su snimile Filipovića kako ustaje sa svog mesta i govori:

- Slušaj ti, majmune jedan!

Posle svega, na svom Fejsbuk nalogu oglasio se Mirko Filipović:

"Uživao sam u borbama uz svog prijatelja Stipu Miočića. I tako je bilo do poslednje borbe, kada je jedan od ljudi iz ugla Darka Stošića usred poslenje runde došao do ograde koja deli ring od prostora gde smo sedeli, i isprovociran neprestanim dobacivanjima Mirana Fabjana, koji je na svoj način doživljavao borbu svog prijatelja Vitasovića, prvo se izgalamio na Mirana, a zatim zgrabio flašu punu vode i iz sve snage je bacio na Mirana koji izmakao, pa je flaša pogodila u glavu mog starijeg sina.

Flašom pogodio devojku

Srećom, promašila je naočare, jer bi mu u suprotnom staklo povredilo oko. Ta flaša je potom pogodila glavu njegove djevojke i razbila joj usne. Voda iz flaše poprskala je i mene, i Stipu i ljude oko nas. Bio sam u šoku i vodeo da devojci curi krv iz usta. To se srećom završilo s malo krvi, a moglo je mnogo gore. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila flašu to što sam kazao...

Darko Stošić
Darko Stošić, objava na instagramu Foto: Printskrin/Instagram

Posle svega, oglasio se i Darko Stošić koji je izgubio borbu od Ivana Vitasovića.

- Čestitam Ivanu na pametno odrađenom meču i pobedi. Meni ostaje da se oporavim. Hvala svima na podršci, ali i na kritikama - napisao je Stošić i nastavio:

- Takođe se izvinjavam i u svoje ime Mirku Filipoviću, koji je bio pored Mirana Fabjana u trenutku kada je došlo do incidenta između njega i Davida, trenera iz mog ugla. Situacija se dogodila tokom meča, pa sam tek kasnije saznao za sve. Miran je svojim vikom i načinom navijanja iritirao sve oko sebe. Tada je nastala ta sporna situacija. Razumem Davida, ali ne opravdavam njegovu reakciju. Najvažnije je da na kraju niko nije bio ozbiljnije povređen.

MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC Izvor: Kurir sport