Slušaj vest

Malo je nedostajalo da MMA spektakl u Zagrebu u organizaciji FNC poprimi obrise ozbiljnog incidenta.

Umesto uzbudljivih 12 borbi na ovom MMA eventu, u žižu javnosti došao je sukob između Mirka Filipovića, nekadašnjeg borca iz Hrvatske i Darka Stošića, fajtera iz Srbije.

Darko Stošić i David Radulović Foto: Printskrin/Fejsbuk

Evo, o čemu se zapravo radi. Do sukoba je kada je Stošićev trener David Radulović bacio flašicu vode prema Miranu Fabjanu. Naime, Slovenac se ovaj put nije borio u oktagonu, ali je gasno navijao za Ivana Vitasovića u borbi sa Darkom Stošićem. Ta flašica vode umesto Fabjana pogodila je sina Mirka Filipovića. I tako je sve počelo...

Kada se desio incident, kamere su snimile Filipovića kako ustaje sa svog mesta i govori:

- Slušaj ti, majmune jedan!

Posle svega, na svom Fejsbuk nalogu oglasio se Mirko Filipović:

"Uživao sam u borbama uz svog prijatelja Stipu Miočića. I tako je bilo do poslednje borbe, kada je jedan od ljudi iz ugla Darka Stošića usred poslenje runde došao do ograde koja deli ring od prostora gde smo sedeli, i isprovociran neprestanim dobacivanjima Mirana Fabjana, koji je na svoj način doživljavao borbu svog prijatelja Vitasovića, prvo se izgalamio na Mirana, a zatim zgrabio flašu punu vode i iz sve snage je bacio na Mirana koji izmakao, pa je flaša pogodila u glavu mog starijeg sina.

Flašom pogodio devojku

Srećom, promašila je naočare, jer bi mu u suprotnom staklo povredilo oko. Ta flaša je potom pogodila glavu njegove djevojke i razbila joj usne. Voda iz flaše poprskala je i mene, i Stipu i ljude oko nas. Bio sam u šoku i vodeo da devojci curi krv iz usta. To se srećom završilo s malo krvi, a moglo je mnogo gore. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila flašu to što sam kazao...

Darko Stošić, objava na instagramu Foto: Printskrin/Instagram

Posle svega, oglasio se i Darko Stošić koji je izgubio borbu od Ivana Vitasovića.

- Čestitam Ivanu na pametno odrađenom meču i pobedi. Meni ostaje da se oporavim. Hvala svima na podršci, ali i na kritikama - napisao je Stošić i nastavio:

- Takođe se izvinjavam i u svoje ime Mirku Filipoviću, koji je bio pored Mirana Fabjana u trenutku kada je došlo do incidenta između njega i Davida, trenera iz mog ugla. Situacija se dogodila tokom meča, pa sam tek kasnije saznao za sve. Miran je svojim vikom i načinom navijanja iritirao sve oko sebe. Tada je nastala ta sporna situacija. Razumem Davida, ali ne opravdavam njegovu reakciju. Najvažnije je da na kraju niko nije bio ozbiljnije povređen.